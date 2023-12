Misiones cerró 2023 con 19 asesinatos menos con respecto al año anterior

domingo 31 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

De acuerdo a las estadísticas llevadas adelante por El Territorio, el 2023 terminó con 47 hechos de sangre. Es decir, 19 casos menos si se tiene en cuenta al año anterior, que tuvo una triste cifra de 66 muertes violentas.



Del recuento se desprende que Posadas y Eldorado, son las localidades con más hechos fatales -con 4-, de los cuales en la capital hubo víctimas de femicidios en dos casos.



De la lista se desprende que tres asesinatos ocurrieron en Garupá, mientras que en Iguazú, Pozo Azul, Andresito, Bernardo de Irigoyen, Montecarlo, Dos de Mayo, San Javier, San Pedro y El Soberbio se registraron dos hechos en cada una.



En tanto, cierran el listado -con un caso criminal- las localidades de Jardín América, Puerto Esperanza, Mártires, Puerto Rico, Colonia Aurora, San Antonio, Cerro Azul, San Vicente, Oberá, Alba Posse, Hipólito de Yrigoyen, Puerto Libertad, Garuhapé, Leandro N. Alem y Apóstoles.



Otro dato que se obtuvo del conteo de casos es que en los meses de enero y marzo se registraron nueve asesinatos, mientras que en orden de cantidad le siguieron mayo con ocho, junio con cuatro, septiembre, noviembre y diciembre con tres y octubre con dos.



En ese contexto, los meses con menos hechos de sangre fueron julio y agosto, con un homicidio cada uno.



Por otro lado, respecto a las principales causas de muerte, a raíz de la reconstrucción de los distintos casos se pudo advertir que en 20 casos los homicidas utilizaron armas blancas para concretar sus crímenes. Mientras, en otros catorce hechos, las muertes las provocaron utilizando armas de fuego. Los restantes desenlaces fueron por golpes propinados con el cuerpo, algún elemento contundente o asfixia.



En este resumen de los crímenes del año, se puede detallar que en enero hubo nueve asesinatos.



Jonathan Fernández (30) falleció el 8, producto de sufrir heridas con cuchillo en una gresca en el barrio Bicentenario de la ciudad de las Cataratas. Por la misma gresca, el 14 falleció Diego Benítez (38).



En tanto, el 7 los habitantes de Eldorado quedaron conmocionados, cuando Mirian Z. (34) mató a sus hijos de 3 y 7 años al tirarlos al río Paraná. La progenitora fue declarada inimputable, ya que accionó bajo un estado de esquizofrenia.



Por otra parte, Timoteo Vázquez (47) murió a golpes y piedrazos cuando el primer día del mes fue a pedir a sus familiares en Puerto Esperanza que le devuelvan la plata que le habían robado a la madre.



Otra víctima fatal fue Rolando Lara (24), quien fue apuñalado en el abdomen con un elemento cortante que perforó hasta el corazón.



A su vez, Franco Dionisio (69) y Andrés Gall (19) murieron de un escopetazo en Dos de Mayo y Jardín América respectivamente. Dionisio en una ronda de tragos. Mientras, Gall murió luego de sufrir un escopetazo cuando intentó ayudar a un amigo que tenía problemas con unos vecinos.



El hecho que golpeó a Posadas, fue el femicidio de Natalia Castro (41), por estrangulamiento, en un motel de la ciudad. El autor del episodio fue su ex pareja Mario Maidana (42), quien estuvo en terapia por intentar suicidarse.



Por otro lado, en febrero se registraron dos homicidios. El primero, se trató de la muerte de un hombre fue hallado calcinado y con heridas cortantes, al borde de un piñón de Garupá, sin poder ser identificado. El segundo hecho tuvo lugar en Mártires, cuando Pablo César Da Rosa (44) fue encontrado en un pastizal, luego de ser apuñalado por los hijos de su expareja, de 15 y 22 años.



Disparos y puñaladas

Siguiendo con la cronológica, marzo registró nueve muertes. En todas se utilizó armas de fuego o armas blancas.



El 10 falleció Juan Denilson Alvez Fagundez (22), cuando recibió un tiro en la cabeza, luego de intentar separar a dos hermanos que se peleaban en un bar de Pozo Azul. Un día después, a orillas de la costanera de Puerto Rico fue encontrado con doce puñaladas en su cuerpo, un hombre que no fue identificado.



Mientras, el 14 del mismo mes, en Colonia Aurora, resultó víctima un presunto delincuente que trató robar a un policía, quien le disparó al tratar de correrlo de su domicilio.



El mismo día ocurrió uno de los crímenes más investigados del año. El femicidio de la gendarme formoseña Jésica Galeano (31), quien fue hallada con un tiro en la cabeza dentro de su vehículo, en el barrio Cocomarola Este de Posadas. El apuntado fue su pareja, Horacio Balbuena, que se encuentra con prisión preventiva.



Las últimas dos semanas del mes incluyeron las muertes de otras cinco personas. Girmensindo Fernández (71), de un escopetazo ejecutado por su nieto de 18 años, Marcos Fernández (18) en Cerro Azul.



En San Antonio, el peón rural Rogelio Brítez (43) fue encontrado en un pozo de agua en estado de descomposición, con lesiones cortantes. Por otra parte, Vanessa Da Silva, brasileña de 19 años, quien murió en medio de un operativo policial en una casa de Bernardo de Irigoyen.



Tres días después, el 25 de marzo, un peón de Andresito, identificado como Antonio Adir Sorensen (57), fue encontrado con lesiones punzo cortantes, tendido en su casa. Los acusados fueron los hermanos Daniel F. (58) y Ramón F.(50), quienes eran compañeros de la víctima, y lo habrían matado para robarle plata.



Finalmente, el último día del mes, el adolescente Santiago Benítez (16) recibió un disparo, luego de haber intentado asaltar la vivienda de los suegros de un policía, en el barrio Villa Poujade, de Posadas.



Continuando con el raconto, mayo fue otro de los meses con más hechos de sangre, con ocho.



La primera víctima fue el cambista Lindomar De Oliveira Cunha (40), baleado por sicarios en Bernardo de Irigoyen, el 3.



Luego, en la mañana del 5, hallaron el cuerpo de Daniela Radke (23), víctima de femicidio en San Vicente. El presunto autor del hecho, Alan Calixto C. (30), la habría ahorcado con un cable. El mismo día, el sereno municipal de San Javier Jorge Chamorro (52) fue encontrado con dos lesiones punzo cortantes en el cuello.



Eloir Euclides Dresch (61) murió el 7, producto de tres cortes en el cuello y uno en el abdomen, en Oberá. Su hijo Fabio Luis (32), confesó ser el homicida.



Por su parte, Omar Eduardo Da Silva (45) sufrió un disparo de su hermano Julio (38), en Pozo Azul. El motivo sería por una apuesta política.



Ya en el décimo día del mes, la víctima sería Julio ‘Puchito’ Melo (47), quien fue presuntamente asesinado por compañeros de trago -que habrían confesado- y luego arrojado al río. Aún no lo hallaron.



En tanto, Rubén Orlando Ayala (69) el dueño de un bar de Alba Posse falleció por una golpiza, tras discutir con la pareja de su ex.



Por último, el paraguayo Gregorio Virgilio Benítez (47) falleció producto de una lesión en el pecho con un arma blanca, en Hipólito Yrigoyen.



Ya en junio, Héctor Aranda (43) y Gabriel Bogado (52), fueron dos de las víctimas del mes en Eldorado y Puerto Libertad, respectivamente. Por lo sucedido con Bogado, el apuntado fue su hijo Damián (28), quien se quitó la vida horas después del crimen.



Ya en el segundo semestre del año, la provincia continuó lamentando crímenes, siendo algunos de ellos de los más atroces y macabros.



En julio se produjo una muerte violenta. El 16 Diego Javier Oliva de 30 años, fue atacado con arma blanca, y murió en el hospital horas después en Eldorado. El autor del hecho no fue identificado hasta el momento.



Aproximadamente seis semanas después de la muerte de Oliva, precisamente el 31 de agosto, la víctima de una puñalada mortal fue Oscar Tavares, quien falleció en manos de José Pedro L. (62) ‘Brasilero’, cuando los dos estaban peleando en un barrio de la localidad de San Javier. El atacante fue detenido días después en Apóstoles.



Crimen de adolescente

Uno de los hechos más macabros del año fue el de la adolescente Estefanía Dos Santos (16), quien el 15 de septiembre fue hallada sin vida y en estado de descomposición en una heladera del departamento de Walter Winnek, un ciudadano de 41 de San Pedro que tenía oculto el cuerpo de la menor que llevaba muerta por lo menos cinco días.



Las otras víctimas del mes fueron un hombre de nacionalidad paraguaya, encontrado sin vida y con una lesión punzocortante en la zona del tórax en una chacra de la localidad de Garuhapé y un joven identificado como Alberto De Olivera (19), quien recibió un cuando estaba cazando en la reserva Yabotí de El Soberbio. El sospechoso principal es su padrastro José Antonio D.O.S. (29).



El mes siguiente, octubre, dos hombres fueron víctimas de homicidio. Uno de ellos fue Darci Pablo Keller (63), quien fue encontrado con múltiples heridas de golpes en sus extremidades y cortes provocados por arma blanca. Por el hecho fue detenido un hombre de 43 años que poseía las documentaciones de la víctima y dos cuchillos en su mochila, siendo el principal sospechoso del homicidio. Días después un joven de 23 años falleció en el hospital por haber recibido machetazos. Los dos casos ocurrieron en El Soberbio.



Horrible hallazgo

Diciembre fue el mes en el que el horror también estuvo presente. En un alquiler del barrio A4 de Posadas, el hallazgo del cuerpo desmembrado de Marcos Martínez (46), cuyas partes se hallaban dentro de su propia heladera, conmocionó a la provincia. El acusado es un expolicía y exconvicto de 50 años, Sergio ‘Bin Laden’ Ortiz, quien fue aprehendido el lunes 11, cuando se escondía en una casa del barrio Villa Dolores de la ciudad citada. Sergio Ortiz está acusado de desmembrar a un vecino del barrio A4.

Otro de los crímenes del mes ocurrieron en San Pedro, siendo la víctima fatal Alejandro Pereyra Da Silva -producto de una gresca con cuchillos- y Ricardo Hohenstatt dueño de un campo de Montecarlo, quien en la madrugada de ayer recibió un disparo de uno de sus empleados, cuando presuntamente intentaba matar a un cerdo de la propiedad.

Dos femicidios perpetrados en junio

En el mes de junio, se registraron cuatro hechos de sangre, sucedidos en las localidades de Garupá, Andresito y Eldorado. Entre los cuatro asesinatos, la mitad fueron femicidios.



Respecto a lo último, el 5 de junio falleció Norma Maidana (40), quien estaba internada en el Hospital Madariaga, luego de ser presuntamente quemada en mayo por su expareja Julio López (38), en el paraje Santa Inés de Garupá.



En tanto, Jésica Duarte (30), falleció el 12 de junio luego de ser atacada por Juan Carlos Krisezuz (51), quien está acusado de asfixiar hasta asesinar a su expareja y luego enterrarla en un yerbal de Paraje Cabure-í de Andresito.

El séptimo femicidio y otros dos crímenes

En noviembre se registró el séptimo femicidio del año. Marlin Koenemann (58) falleció en la vereda de su casa en Dos de Mayo tras recibir un disparo en la cabeza por su esposo Waldomiro De Freitas (70). El femicida segundos después se quitó la vida con la misma arma.



Por otro lado, una pelea en Apóstoles -durante una reunión familiar-, desencadenó en la muerte de Lidio Ayala (24), quien recibió un puntazo con arma blanca por parte de óscar S. (26).



El 23 otra víctima de homicidio fue Ramón de Jesús Peralta, un jubilado de 69 años que fue hallado sin vida y con golpes en la cabeza en su casa de la localidad de Alem.