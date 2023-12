Jueza remitió el caso del clan familiar de Irigoyen a Eldorado

domingo 31 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

El Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, decidió declararse incompetente en la causa que investiga una organización ilícita dedicada al contrabando y lavado de activos conformada por un clan familiar en Bernardo de Irigoyen.



Como informó este medio, a mediados de mes Gendarmería Nacional desplegó un megaoperativo en la localidad, con allanamientos y una gran cantidad de automóviles incautados.



Según pudo saber El Territorio en base a fuentes que intervienen en el proceso, el expediente fue remitido al Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del juez Miguel Ángel Guerrero, justamente con jurisdicción en la localidad fronteriza. Sobre el filo de la feria judicial, ahora el juez Guerrero deberá aceptar la competencia o declinarla.



La jueza actuó luego del pedido del Ministerio Público Fiscal, según se detalló.



La investigación se descubrió el 13 de diciembre con el despliegue de once allanamientos en la ciudad fronteriza, además de dos en General Villegas, Buenos Aires. En total la fuerza provincial desplegó cerca de 150 efectivos y más de 30 vehículos.



Fuentes de la fuerza detallaron que lo que se investiga es una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y evasión fiscal del dinero proveniente del contrabando. Todo empezó mediante una incautación de un camión cargado con soja que tenía como destino final Misiones.



Se descubrió luego una maniobra conocida: los vehículos con granos circulaban con cartas de porte electrónicas adulteradas para llegar hasta Irigoyen. Una vez allí, la carga era acopiada en chacras del límite fronterizo donde eran cruzados en vehículos de menor porte.



“Se trata de un clan familiar conocido en la localidad, con importantes emprendimientos que son pantallas de operaciones ilegales, vinculadas al contrabando de soja, tabaco y hasta la fabricación ilegal de cigarrillos en este país”, expresó un vocero que participó de los operativos.



Se allanaron carnicerías, mercados y vinotecas -además de domicilios particulares y las mencionadas chacras-, todos comercios prósperos en la frontera debido a la diferencia cambiaria que favorece la llegadas de brasileños.



En total se incautaron más de 28 vehículos, entre camionetas, autos, camiones y semirremolques, incautados. Además se secuestraron 14 celulares, 4,8 millones de pesos, 90.000 reales, 700 dólares y 15.000 pesos chilenos. En una de las casas se hallaron arma de diferentes calibres (.40, 22 y 38) y 510 municiones.



Son tres los detenidos en total, pero fuentes judiciales y policiales confirmaron a este medio que sólo un blanco había sido localizado en Irigoyen, por lo que la mayoría estaban en condición de prófugos.



Ante esto se emitió un pedido de captura internacional y hasta el fin de semana no habían comparecido ante la Justicia ni personalmente ni mediante abogados. Se presume, que podrían estar en Brasil debido a que incluso allí tienen gran parte de su rutina diaria.



Expolicía

Uno de los prófugos es exefectivo de la Policía de Misiones, esposo de una de las hijas de los jefes de familia, quien logró escapar de uno de los operativos en su hogar. La pareja también tendría un mercado inaugurado hace pocos meses en Posadas.



Según pudo saber El Territorio en base a fuentes internas de la fuerza, el uniformado huyó del procedimiento cuando ya estaba detenido. Esto desató un cimbronazo puertas adentro de la fuerza, cuyas repercusiones se mantienen aún bajo hermetismo.



En este sentido, no están claros los detalles, pero lo que se pudo reconstruir es que el implicado estaba ya reducido y había quedado solo en medio del procedimiento del allanamiento, que incluyó incautación de documentación y movimiento de vehículos. Sin embargo, no lo habrían esposado y eso permitió que - en un claro descuido - se escapara con rumbo desconocido.



Se supo sobre este el expolicía que está en trámite su renuncia, pero antes de eso había sido pasado a disponibilidad por un operativo en Posadas en el cual había disparado a unos jóvenes que intentaron huir de un control. A la capital provincial había llegado desde Irigoyen.



Por eso lo trasladaron a San Antonio, pero pidió una licencia por estrés, previo a solicitar su baja.