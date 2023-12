Super Kerps celebró fin de año con un emotivo sorteo

sábado 30 de diciembre de 2023 | 22:48hs.

En una muestra de agradecimiento hacia sus fieles clientes, el Supermercado Kerps, reconocido por su compromiso con la comunidad y la calidad de sus productos, llevó a cabo un sorteo de fin de año. La iniciativa refleja la conexión cercana que la empresa mantiene con sus consumidores.



El sorteo, que se llevó a cabo simultáneamente en los cuatro locales de Kerps, ubicados estratégicamente en avenida Tierra del Fuego (local central), avenida Cabo de Hornos y dos en la localidad de Jardín América, se destacó por su enfoque en la equidad y distribución justa de premios.



Joel Kerps, propietario, expresó su gratitud hacia los clientes que han respaldado el crecimiento continuo de la empresa a lo largo de los años. “Vimos la necesidad y sentimos la obligación de brindarles a nuestros clientes este regalo especial”, afirmó Kerps, destacando la importancia de devolver a la comunidad que ha contribuido al éxito del supermercado.



La sorpresa principal para los afortunados ganadores fue la entrega de cuatro motos, una en cada local, junto con 16 órdenes de compra de 100.000 pesos, divididas equitativamente entre las sucursales.En medio del contexto inflacionario, Joel Kerps compartió la estrategia de la cadena para mantener precios asequibles para sus clientes: “Es de público conocimiento la inflación que hay, y nosotros tratamos de no seguir tanto el ritmo de la inflación para que no sea tan brusco el aumento de precios y no se vean tan afectados nuestros clientes. Así tratamos de acompañarlos en este proceso.”



El sorteo no sólo representa un gesto de gratitud hacia los clientes, sino también una estrategia para mitigar el impacto de la inflación en el presupuesto de los consumidores. Esta decisión demuestra el compromiso de Kerps con la comunidad, destacando la sensibilidad de la cadena hacia las preocupaciones económicas de sus clientes.



Supermercado Kerps se distingue por la calidad de sus productos y también por su enfoque humano y su deseo genuino de apoyar a quienes han contribuido a su éxito. Lucas Kerps, también propietario, compartió los logros del año, incluida la ampliación del local central y la inauguración del cuarto local en Jardín América. “Tenemos proyectos para el local 3 en avenida Cabo de Hornos donde también tenemos la idea de incorporar el rubro carnicería, así como lo hicimos en el local de avenidaTierra del Fuego.



“Este sorteo es para devolverle a la gente todo lo que nos dan durante el año. Queremos desearles un feliz año nuevo a todos nuestros clientes y compartir nuestra gratitud por ser parte de la familia Kerps”, concluyó Lucas, subrayando el compromiso continuo de la cadena con la comunidad que ha contribuido a su crecimiento.