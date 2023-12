Misiones recurrió a la Justicia en defensa de atribuciones del Inym

sábado 30 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

La Fiscalía de Estado presentó ayer ante el Juzgado Federal de Posadas una medida cautelar en defensa de las funciones históricas del Instituto Nacional de Yerba Mate (Inym), que se vieron cercenadas por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado días atrás.



El gobernador Hugo Passalacqua, en su cuenta de la red social X, socializó ayer lo que había instruido hacer respecto de la medida nacional.



Cumplió así con lo que había adelantado hace ocho días en Santa Rita, en oportunidad de hacer entrega de insumos del Programa de Reconversión Productiva.



“Vamos a interponer a la Justicia Federal una medida cautelar para que las atribuciones del Inym no sean tocadas, como la fijación de precios, el cupo de plantío, que se lo quitaron por decreto y el estampillado. No sabemos quién lo va a manejar, por eso, queremos que lo manejen las familias yerbateras, no alguien de Buenos Aires”, había adelantado.



Ayer, con la vigencia del megadecreto presidencial, Passalacqua destacó la importancia de acción legal presentada, al señalar que “la medida adoptada por la Presidencia de la Nación deja desprotegidos a los pequeños y medianos productores”.



Y repitió que se verían considerablemente perjudicados al carecer de un organismo de la naturaleza del Inym.



Los principales objetivos del Inym son promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate.



Además, desde hace dos décadas, uno de los objetivos fue la de establecer los nuevos valores que regirán para la materia prima de yerba mate.



“Quitarle al Inym la fijación de precios fue arrancarle la razón fundacional”, había dicho Ricardo Maciel, representante de Misiones en el Instituto.



Recordó que fue “el origen y motivo de la creación del Inym en la década del 90. Es decir, la de establecer y hacer respetar los precios”.



Al contrario, observó que al establecer libre mercado, los que pierdan “serán los pequeños productores, ante una posición dominante de los sectores más poderosos”.



En forma previa, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán -en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7- había recordado que “lo que se eliminaron son facultades o funciones del Inym tales como la posibilidad de fijar precios, la posibilidad de justificar la producción, crear mercados consignatarios, llevar un registro de operadores, aplicar multas o sanciones en su facultad de control, con lo cual, el edificio va a quedar como un cascarón vacío y simplemente sería un organismo estadístico”.



“De esta manera, no habría ninguna autoridad que controle el mercado yerbatero. Por eso esta decisión de presentar una medida cautelar y de presentar un proyecto de ley de crear el Instituto Misionero de la Yerba Mate que complemente o que actúe en el caso que el Inym deje de hacerlo”, acentuó.



Javier Milei mediante DNU dejó sin efecto además que los Estados provinciales de la región productora autoricen la comercialización a granel cuando la yerba mate molida o canchada estuviera destinada a la exportación, además de que ésta no podía ser objeto de un nuevo fraccionamiento o envasado fuera de la región productora hasta llegar a su destino final en el extranjero.



Envasado en origen

Ayer Passalacqua hizo hincapié en que la presentación hace referencia al envasado en origen, un logro significativo de los últimos años para la familia yerbatera.



En este sentido, resaltó que la defensa de los productores es fundamental para el gobierno de Misiones, comprometiéndose a realizar todo lo que esté a su alcance para actuar en consecuencia.

La idea de crear el Imym

El 21 de diciembre, el diputado Carlos Rovira anunció que impulsará la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym), ya que, con las modificaciones introducidas, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) pierde poder de decisión en cuanto a la posibilidad de regular precios. Además, que mediante el nuevo organismo a ser creado se buscará defender “la calidad, el crecimiento sostenido con ganancia y un precio justo para todos, protegiendo a los sectores más débiles frente a la pretensión de los oligopolios”. De esta manera, Rovira se mostró decidido a salir en defensa de una de las producciones madre de la provincia al sostener que “el producto madre de la tierra colorada no está en discusión, y los misioneros somos soberanos para cuidarlo”.

La yerba y la selva