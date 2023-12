Se suman esfuerzos para combatir al dengue ante el progresivo aumento de casos

viernes 29 de diciembre de 2023 | 14:54hs.

En las últimas semanas los casos confirmados de dengue tuvieron un aumento significativo en la provincia. Hasta el jueves, la Dirección de Epidemioloía confirmó la internación de 18 pacientes, de los cuales 9 son embarazadas y 3 son bebés. Hoy se confirmó la muerte de una mujer de 34 años que estaba grave en el hospital Madariaga y suman tres los fallecidos por la enfermedad en la provincia. Ante este panorama, el Ministerio de Salud de Misiones avanza en la búsqueda puerta a puerta de posibles febriles junto a las distintas secretarías municipales.

"Todos los días nos distribuimos en doble turno por toda la ciudad porque tratamos de llegar a todos los rincones. Son muchos barrios, pero estamos tratando de poder llegar a todos los vecinos", aseguró el secretario de Salud de Posadas, Matías Orihuela, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva (100.7).

A su vez, especificó que se trabaja de forma multidisciplinaria en diferentes barrios de la ciudad para buscar focos sospechosos y realizar bloqueos epidemiológicos. "Por un lado, trabajamos en la búsqueda de focos sospechosos de dengue recorriendo casa por casa, dialogando con el vecino, consultando su sintomatología y, a partir de ahí, desplegando nuestra atención al lugar. En caso de ser necesario, trasladamos al vecino a un centro de salud. En forma paralela, realizamos operativos termoniebla, fumigación y descacharrado con desmalezado", dijo.

"Es fundamental tener la apertura de los veicnos para que podamos ingresar al hogar a hacer la limpieza de descacharrado y acumulación y, por supuesto, la fumigación. Estamos trabajando en forma simultánea en diferentes puntos de la ciudad, haciendo hicanpié en la búsqueda de focos con el sistema de bloqueo en los lugares que vemos que hay mayor sospecha de dengue", remarcó.

Además, el secretario de Salud de Posadas señaló que las fuerzas de seguridad se sumaron a los operativos para colaborar en los procesos de descacharrado, desmalezado y fumigación. Sobre esta línea, precisó que ya se han realizado operativos en más de 40 chacras de la ciudad.

Por otra parte, advirtió que "la sintomatología no quiere decir que tenga dengue porque puede ser otro tipo de enfermedad vectorial; hasta que no se haga el estudio correspondiente, no podemos saber si es dengue o no". Asimismo, indicó que todos los centros de atención a la salud están atentos a la llegada de casos sospechosos.

"Estamos divididos por áreas y taeras con el Ministerio de Salud de la provincia. A partir de la denuncia que se realiza o los datos que se van captando al encontrar un foco confirmado, tratamos de dar más prioridad a la zona", ahondó.

Respecto a las acciones en conjunto para combatir al dengue, hizo hincapié en que "es importante la concientización, la educación y la prevención de los vecinos porque se debe entender que es un trabajo integral".

"Tanto el municipio como la provincia desplegan todos sus esfuerzos, pero si al llegar a los hogares encontramos materiales acumulados con agua y piletas llenas sin estar tapadas, este trabajo no va a ser exitoso. Necesitamos la ayuda y colaboración de todos. La fumigación actúa sobre el mosquito adulto, pero no sobre los huevos o las larvas que se acumulan en recipientes con agua. La solidaridad de la comunidad juega un papel fundamental", subrayó.