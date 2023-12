El territorio Fun

viernes 29 de diciembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La original.mp3 - Emilia, Tini

2 Piscina - María Becerra, Chencho Corleone y Ovy on the drums

3 Besos con fernet - Rusherkig y Maramá

4 Energía bacana - Sebastián Yatra

5 Houdini -Dua Lipa

6 Bubalú - Feid y Rema

7 Mejor que ayer - Diego Torres

8 Mi ex tenía razón -

Karol G

9 Columbia - Quevedo

10 Lala - Myke Towers



Fiebre de un finde azul y una semana sin tristezas

Para llegar al Parque Paraguayo se puede usar el ómnibus. El 02 que sale de una estación de transferencia o el 07 que sale de otra, por caso. Te dejan cerca, luego hay que seguir la senda de Mavala y compañeros. O los recuerdos de los bailes en las pistas del Parque Japonés. Si hacen falta más datos, cualquier testigo de las noches consagratorias de Mercedes Sosa, Cafrune, Horacio Guarany, y tantos otros que vieron encender antorchas en el anfiteatro, podrá señalar el camino. La ciudad respira frescura a la sombra de sus árboles. Saborea algún gusto frutal o crema que trae añoranzas de postres. Bebe su tere mientras espera engañar al calor.



La influencer fitness de 84 años que motiva a todos

Cuando dicen que la edad es simplemente un número, deben estar refiriéndose a Erika Rischko, la abuela fitness de 84 años que tiene 1,7 millones de seguidores en Instagram y TikTok que es capaz de realizar movimientos que jóvenes de 20 años no pueden. Esta verdadera influencer inspira a mayores, y no tan mayores, a seguir sus pasos y cuidarse para sumar vida a los años.

“Adicta al fitness y bailarina”, así es como se describe la alemana Erika Rischko en su perfil y realiza movimientos que muestran gran fortaleza física y control de su cuerpo.

Sus videos comenzaron a viralizarse sus videos en TikTok, donde cuenta actualmente con 1,7 millones de seguidores a los que les enseña que “nunca es demasiado tarde para estar en forma”, como bien dice el título de su libro.

Adriana y Maira, que juntas son más que dos, a la sombra del parque.

Guada González, Marti Enríquez y Joni Núñez se conocen desde la escuela y siguen.

Micaela, Danila, Sofía y Camila comparten la vida desde niñas.

Los casi teachers Agustín, María, Valentina y Noelia.

Terminaron los exámenes, pero el tere y las charlas no se detienen para Rocío y Laura.