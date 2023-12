Supermercado Kerps celebró fin de año con un sorteo para sus clientes

jueves 28 de diciembre de 2023 | 15:35hs.

Supermercado Kerps, reconocido por su compromiso con la comunidad y la calidad de sus productos, llevó a cabo un emotivo sorteo de fin de año para agradecer a sus fieles clientes. La iniciativa consistió en la entrega de atractivos premios, reflejando el espíritu generoso y la conexión cercana que la cadena de supermercados mantiene con sus consumidores.

Joel Kerps, propietario de la cadena, expresó su gratitud hacia los clientes que han respaldado el crecimiento continuo de la empresa a lo largo de los años. "Vimos la necesidad y sentimos la obligación de brindarles a nuestros clientes este regalo especial", afirmó Kerps, destacando la importancia de devolver a la comunidad que ha contribuido al éxito del supermercado.

El sorteo, que se llevó a cabo hoy jueves a las 11 de la mañana, fue un evento simultáneo en los cuatro locales de Kerps. Cada local, estratégicamente ubicado en avenida Tierra del Fuego (local central), avenida Cabo de Hornos y dos en la localidad de Jardín América, participó activamente en esta iniciativa para asegurar una distribución equitativa de premios.

La sorpresa principal para los afortunados ganadores fue la entrega de cuatro motos, una en cada local, así como 16 órdenes de compra de 100.000 pesos, divididas en 4 cupones en cada sucursal. Esta distribución aseguró que la alegría de la temporada llegara a diversas áreas, reflejando el compromiso de Kerps con toda su clientela.

En relación al contexto inflacionario y a cómo mantienen buenos precios para sus clientes, Joel Kerps, propietario, explicó:"Es de público conocimiento la inflación que hay, y nosotros tratamos de no seguir tanto el ritmo de la inflación para que no sea tan brusco el aumento de precios y no se vean tan afectados nuestros clientes. Así tratamos de acompañarlos en este proceso".

El sorteo no sólo representa un gesto de gratitud hacia los clientes, sino también una estrategia de Kerps para mitigar el impacto de la inflación en el presupuesto de los consumidores. Esta decisión demuestra un compromiso con la comunidad, destacando la sensibilidad de la cadena hacia las preocupaciones económicas de sus clientes.

Kerps se destaca por la calidad de sus productos y también por su enfoque humano y su deseo genuino de apoyar a quienes han contribuido a su éxito. Este evento de fin de año brindó regalos materiales y fortaleció el vínculo emocional entre el supermercado y sus apreciados clientes.