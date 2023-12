Monferrer: “El objetivo es estar entre los mejores 800 del ranking”

miércoles 27 de diciembre de 2023 | 3:30hs.

Ezequiel Monferrer sigue transitando el sinuoso camino del tenis. La mejor raqueta de la tierra colorada aceleró su etapa universitaria y hoy vuelca mayor atención al circuito profesional ya con el aplomo de la experiencia curtida en sus hombros muy a pesar de sus cortos 20 años.

Eze conoce de sus virtudes y defectos después de tantos torneos formativos, por lo que a mitad de este año decidió embarcarse a los certámenes ITF -ex Futures- y Challengers ATP logrando resultados más que satisfactorios en el último tramo.

El posadeño estuvo casi un mes compitiendo en Turquía, en torneos M15 de la Federación Internacional, cosechando puntos ATP para escalar posiciones en el ranking mundial. Un logro mayúsculo que hoy lo ubica en el puesto 1528 (en los próximo días se actualizará al 1080).

“Estuve 28 días en Antalya, donde jugué cuatro torneos. Sin dudas la tercera semana fue la mejor porque llegué a semifinales y sumé cuatro puntos ATP. En la última, alcancé los octavos y pude abrochar un poroto más”, dijo el posadeño en diálogo con El Territorio.

“En total conseguí cinco puntos en esta gira y ahora tengo siete en el acumulado. Tuve un ascenso de 400 puestos en el ranking”.

“Estoy muy contento, me dio mucha confianza porque me pude medir a rivales de categoría Future -perdió esa denominación en 2007-. Desde que volví de la universidad me están saliendo las cosas muy bien, lo suficiente como para darme la pauta de que estoy yendo por el camino correcto”, agregó.

Hoy Ezequiel vive en Buenos Aires y descansa para lo que será un 2024 recargado. Su equipo de trabajo está compuesto por Alejandro “Toto” Cerúndolo -papá de Juan Manuel y Francisco- como coach, Alejandro Barbosa como preparador físico, además de un nutricionista y un kinesiólogo (por el momento no tiene psicólogo).

“Este año quería figurar en el ranking y lo conseguí, superé las expectativas. Ahora voy a descansar hasta el 4 de enero para luego empezar la pretemporada de cinco semanas. Con el equipo queremos seguir escalando”.

“El objetivo a largo plazo es terminar entre los 800 del mundo en 2024. Existe la posibilidad de empezar a competir el 15 de enero en un Challenger en Buenos Aires, pero lo concreto es que voy a arrancar el 15 de febrero en Punta del Este para luego trasladarme dos semanas en Cali y otra en Medellín -competirá en eventos ITF M25-”, cerró.