Prohibición de pirotecnia sonora ignorada en las celebraciones navideñas

martes 26 de diciembre de 2023 | 14:54hs.

Pese a las normativas vigentes que directamente prohíben el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro en la mayoría de las localidades de Misiones, durante los festejos navideños quedó expuesta su utilización, perjudicando no solo a las personas sino también a mascotas que terminaron sufriendo debido a las explosiones y el ruido intenso.

En respuesta a esta situación desde la ONG "Tu Mascota es Mi Familia" instan a tomar conciencia sobre el uso y el daño que producen. "Hay normativas que las prohiben porque provocan estruendos que afectan no solamente a las personas con sensibilidad auditiva o que están dentro del espectro autista, sino también a los animales que sufren efectos similares a los de un ataque de pánico en el ser humano", explicó Daiana Bárbaro, voluntaria de la ONG, en el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7), resaltando que "existen otros tipos de pirotecnia que no tienen impacto sonoro y que se pueden utilizar, o sea que hay alternativas para aquellos que gustan usar este tipo de elementos".

Sobre la poca respuesta de una parte de la sociedad que hace caso omiso a las leyes que están vigentes, Bárbaro analizó que "la norma por sí sola no cambia ni cambiará la situación si no va acompañada de la concientización y de las sanciones", y sobre eso amplió: "Existen leyes muy bien armadas, pero en la práctica, las sanciones por infringir estas leyes no se cumplen, es por eso que persiste la práctica".

"Pero no solamente en las fiestas de fin de año sucede", dijo, y ejemplificó que "hace algunos días, el 10 de diciembre, cuando asumieron autoridades hubo pirotecnia en algunos casos y nadie dijo nada", y apuntó en esa línea que "está en las personas respetar normas de convivencia y en las autoridades hacer cumplirlas. Es una responsabilidad colectiva".

Mascotas a resguardo

Bárbaro aconsejó -de cara a los festejos de año nuevo- que para proteger a las mascotas "lo importante es resguardarlas en un espacio cerrado, seguro, primero para que el impacto del ruido sea menor y no sufran tanto, y además para que no se escapen, porque se asustan, se desorientan y salen corriendo, buscando donde ponerse a salvo. Eso hace que aumente mucho la cantidad de animales perdidos durante las fiestas. Es importante también contenerlas, abrazarlas, que se sientan acompañadas y esperar a que pase todo".

"Son técnicas que ayudan, pero en realidad lo que tenemos que hacer como personas es no usar pirotecnia. La concientización la tenemos que hacer entre todos", dijo, y acotó que es "importante denunciar a quien incumple las leyes", y en esa instancia pidió "que la denuncia vaya acompañada de una sanción".