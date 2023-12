Huracán con el clásico y Brown con festejo en casa

domingo 24 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Las semifinales del torneo Clausura de la Liga Posadeña ya tienen a todos sus integrantes. Huracán y Brown sacaron pasaje para la siguiente instancia, tras eliminar a Mitre y 1° de Mayo, respectivamente, en los cuartos de final.



Ahora, el Globo y el Verdirrojo se sumaron a Guaraní y El Brete, que ya esperaban entre los mejores cuatro equipos del certamen.



El clásico de Rocamora fue nuevamente para Huracán. Al igual que en la primera fase, el Globo se quedó con el mano a mano ante Mitre, pero esta vez en su cancha.



Huracán la pasó mal durante el primer tiempo, casi no tocó la pelota y Mitre fue el gran dominador durante esos primeros 45 minutos.



Los dirigidos por Miguel ‘Pico’ Salinas no pudieron traducir ese dominio territorial en goles. Axel Vallejos tuvo una de lejos y no pudo darle dirección para desnivelar.



Del otro lado poco y nada. El Globo no inquietó a Manuel Galeano y apenas pudo cruzar la mitad de la cancha, producto de la buena presión de la visita, sobre todo de mitad de cancha en adelante.



El final del primer tiempo llegó en el mejor momento de Mitre. Hubo charla para aclarar algunos conceptos en el entretiempo y todo se mantuvo igual durante el arranque del complemento.



De todas maneras, Mitre no tuvo la misma intensidad en el segundo tiempo, aunque Huracán tampoco pudo acercarse al arco de Galeano, más allá de alguna pelota parada.



Pico Salinas decidió, entonces, que era buen momento para los cambios. Mandó a la cancha a varios de los habituales titulares en el torneo Regional, que estaban en el banco por si el resultado no era el esperado.



Entraron Luciano Esquivel, Esteban Klyniauk, Miguel Comes y Ulises Silveira, pero el resultado no se modificó y todo siguió sin goles.



A los 32’ llegó la más clara del partido. Catriel Weyreuter quedó mano a mano con Cristian Aranda. El arquero le tapó el primer palo y el mediocampista definió cruzado, la pelota picó y se fue al lado del palo.



No pasó mucho más en el tiempo restante, igualaron sin goles y le dieron paso a la definición por penales para saber cuál de los dos se metería en las semifinales.



En los tiros desde los doce pasos, Huracán fue más efectivo. El Globo apenas erró uno, pero del otro lado falló Ulises Silveira y Aranda le tapó el remate a Beto Comes.



Martín Casapava convirtió el quinto del Globo, definió la serie 4-3 y desató el festejo de los hinchas, que pasarán una buena Navidad.



Mitre, por su parte, se enfocará solamente en lo que será el torneo Regional. El primer fin de semana de enero, el Auriazul recibirá a Central Iguazú y luego deberá definir la serie de cuartos de final de la región Litoral Norte en la ciudad de las Cataratas



Por su parte, Brown se recuperó del gran golpe de haber sido eliminado del torneo Regional a manos de Mitre, tras un contundente 7-1 en el global. Tras ser eliminado del torneo Regional, Brown mostró su poderío en Villa Urquiza y avanzó de fase. Foto: Natalia Guerrero

Ante 1° de Mayo, el conjunto de Villa Urquiza se hizo fuerte de local y sentenció la serie en el primer tiempo.



Emanuel Báez abrió la cuenta para el Verdirrojo y, antes del final del primer tiempo, Maiko Dahmer decretó el 2-0, que sería definitivo.



De esta manera, Guaraní irá ante El Brete, mientras que Huracán se las verá con Brown en las semifinales, que se disputarán, en principio, el martes. La final está pactada para el próximo fin de semana.