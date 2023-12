Territorio fun

domingo 24 de diciembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

Piscina - Maria Becerra, Chencho Corleone, Ovy On The Drums La original- Emilia y Tini Houdini - Dua Lipa Columbia - Quevedo Bubalú - Feid, Rema Oh Baby- Trueno GTA MP3- Emimlia Mi ex tenía razón - Karol G Así es la vida - Enrique Iglesias, María Becerra Mejor que ayer - Diego Torres.

Café, que aromas la esquina

El aroma te va guiando... café café... rumor marrón que es promesa. Lo que viene es confidencia, amor, complicidad, palomas al vuelo, espuma y corazón donde el azúcar a veces está de más.



De la cocina sale la especialidad culinaria para acompañar un clásico universal: alguna que tenga recuerdo de la región, frutos de acá hablan y dicen presente en la mesa que se llena de sabor, aroma y color. Meriendas con onda, salidas para atesorar, sensaciones para compartir esperan en la esquina de Catamarca y Buenos Aires en un ambiente para descubrir y sorprenderse.

Carolina Barrios y Yésica Winjak, amigas por siempre reunidas para gozar de un café frío.

Claudio Mekekiuk y Nilda Villalba. ¿El plan? Disfrutar de la tarde y la compañía mutua

Sol Cerri con Carlos Cáceres y un paseo con merienda incluida.

Los hermanos se han reunido... Tamara y Nicolás Ruiz Lenz.

Cozy cardio, el entrenamiento agradable

Uno de los contenidos trends en Tik Tok este 2023 fue el “cozy cardio”, un tipo de entrenamiento físico que consiste en crear un ambiente agradable para ejercitarte en la comodidad de tu casa.



El cozy cardio es un término popularizado por la influencer Hope Zuckerbrow de Paradise, Texas.



En sus videos de Tik Tok, que tienen más de 35 millones de me gusta suele aparecer sobre una cinta de caminar en el living de su hogar, que brilla suavemente con luces de colores y velas.



De esta manera, la joven busca motivar a las personas a entrenar.



Hope suele hacer sus ejercicios en pijama y viendo la televisión. “Me di cuenta de que necesitaba sanar mi relación con el ejercicio, ya no me divertía”, contó. Así, se trata de una manera amable de empezar a moverte y ganar motivación.