Mujer murió al quedar atrapada en el incendio de una vivienda

sábado 23 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

Un desafortunado incendio cuyas causas aún son materia de investigación para peritos de Bomberos y la Policía de Misiones se cobró ayer por la madrugada la vida de una mujer de 49 años, en la localidad de El Soberbio.



Fuentes de la fuerza provincial confirmaron el grave hecho e indicaron que la víctima mortal fue identificada como Julieta Vargas, quien vivía junto a su pareja en una humilde vivienda ubicada en Picada Belgrano.



Minutos antes de las 2 de la madrugada de ayer, vecinos de la citada picada, ubicada en cercanías a la ruta provincial 13, advirtieron que la propiedad de Vargas era afectada por un importante incendio que en cuestión de minutos terminó por consumir por completo la propiedad.



Según consignaron los voceros consultados, tanto la mujer como su concubino dormían al momento de iniciarse las primeras llamas. Aunque el hombre, en medio de la desesperación y al advertir de la grave situación, alcanzó a salir del interior del inmueble.



Y si bien residentes de la picada y rescatistas arribaron inmediatamente al lugar, a causa de las llamas, no pudieron ingresar a tiempo a la vivienda para rescatar a la mujer, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado minutos más tarde una vez finalizadas las labores de los bomberos.



Efectivos de la comisaría local y de la División Criminalística de la Unidad Regional VIII realizaron distintas labores investigativas junto a personal de Bomberos. Aunque hasta ayer por la tarde no se había podido confirmar qué originó el siniestro.



Entre las sospechas, no se descarta la posibilidad de un cortocircuito en la instalación eléctrica o en algunos de los artefactos de la casa. Aunque todas estas cuestiones eran seguidas de cerca por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente.