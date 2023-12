“Hay un aumento de casos de embarazadas con dengue”

viernes 22 de diciembre de 2023 | 10:47hs.

El Hospital Materno Neonatal (HMN) organizó un comité para el manejo multidisciplinario de la embarazada con dengue teniendo en cuenta una suba en los cuadros febriles que registra el nosocomio; sumado al hecho de que días atrás murió una gestante que atravesaba la enfermedad.

“Ante el aumento del número de consultas por casos de embarazadas con dengue, se armó un comité que se reúne todos los días; se toman medidas para darle la mejor atención a la embarazada y a su bebé, porque son dos pacientes. Entonces, teniendo en cuenta que el dengue se lo considera como una comorbilidad, es decir, cualquier infección durante el embarazo puede ser un problema es una más, implica que nosotros tomemos las precauciones” explicó en diálogo con El Territorio, David Halac, gerente asistencial del HMN.

Actualmente, hay embarazadas internadas con dengue en aislamiento, con mosquitero, repelente y con tratamiento sintomático, cuya internación va de cinco a siete días dependiendo la evolución de la paciente. “Estar aisladas es clave; porque un mosquito que las pica a ellas, puede picar a los otros pacientes o a los propios empleados del hospital” aclaró.

El dengue es una enfermedad viral que se transmite por la picadura del vector, Aedes aegypti y genera síntomas como fiebre alta, cefalea, dolor muscular, y en algunos casos vómitos. Ante este cuadro, los médicos insisten en la consulta al hospital o al centro de salud más cercano, y desaconsejan la automedicación.

“Las pacientes que están con dengue, estando embarazadas, concurren al hospital, se hace el diagnóstico y la paciente, si está muy sintomática, con fiebre, se la interna. Y se le hacen los estudios de tanto a la madre como al bebé. Se hace un laboratorio a la mamá para ver cómo están los glóbulos blancos y el sistema de coagulación, sobre todo las plaquetas, porque el dengue afecta a eso. Y la fiebre, bajar la temperatura, hacer el tratamiento de los síntomas porque no tiene tratamiento terapéutico. No es una enfermedad que tiene curación, sino que tiene un ciclo de aproximadamente siete días. Hacemos el control y el seguimiento de la embarazada, y en base al cuadro, se hacen los distintos tipos de medidas paliativas: bajar la temperatura, usar paracetamol, hidratar al paciente por vía intravenosa, ponerle suero, y bueno, controlar, controlar, controlar para ver si no surge alguna complicación, que de hecho la más temida es la complicación hemorrágica”, desarrolló Halac.

En cuanto a las consultas, detalló que reciben a diario quince pacientes febriles con sospecha de dengue, una cifra alta comparada a la temporada anterior. “La vacuna para el dengue no es para embarazadas, así que lamentablemente tiene que cuidarse más. Si una paciente está embarazada tiene que cuidarse el doble. No tiene que exponerse en determinados horarios, cuando baja el sol usar repelente, tiene que ser responsable porque salud y con la de su bebé”, comentó.

Y, finalmente, el médico obstetra hizo hincapié en la responsabilidad de la comunidad. “Queremos alertar a la población para que tome las medidas de cuidado. Porque esto es una responsabilidad del Estado, del sistema de salud, pero también es una responsabilidad de la gente. La descacharrización, la limpieza, evitar que haya recipientes con agua, el uso de insecticidas”, aseveró.