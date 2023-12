Energía: recomiendan colocar el aire en 24° "para generar un consumo equilibrado" y "alternarlo con ventilador"

miércoles 20 de diciembre de 2023 | 13:36hs.

Tras la quita de subsidios a la energía y las altas demandas en épocas de fin de año, recomiendan en uso racional de la energía para no verse afectados de cara a la llegada de las boletas, el cual advierten llegaría con una fuerte suba. En ese sentido, el ingeniero electromecánico Cristian Nesse, dio a conocer la cantidad que consumen algunos electrodomésticos.

En esa línea, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva el ingeniero recomendó hacer el menor uso posible o racional de los aparatos electrónicos, horno eléctrico, freidora, planchas y duchas eléctricas, entre otros elementos son los que más energía consume.

"A la alta demanda que normalmente hay en esta época del año, le tenemos que sumar el agravante de la emergencia en el sector eléctrico nacional que tendremos hasta el 31 de diciembre del 2024", señaló Nesse, quien agregó "con la quita de subsidios y reajuste de precios en las tarifas de la energía, más que nunca tenemos que tratar de ahorrar y no solamente eso, sino de ser solidario con toda la sociedad porque aún las personas o las familias que tengan los medios económicos para poder solventar los gastos, tienen que pensar que un consumo desmedido implica saturación de las redes la cual no está planificada, sobre todo con estos calores que están excediendo los 40 grados, todo esto implica una sobrecarga en el sistema, porque todos al mismo tiempo prendemos los artefactos con la intención de climatizar nuestro hogar o al menos el lugar dónde estamos. La población cada vez crece más y cuesta mucho acompañar el crecimiento demográfico en obras de infraestructura. Las facturas podrían venir hasta un 375% más caras".

En tanto que a la hora ahorrar energía el ingeniero indicó que es fundamental mantener climatizados solo los ambientes en uso, "climatizar solamente el lugar en que vamos a estar, lo que no se usa se apaga o se cierran las puertas y ventanas de los ambientes que se están climatizando. Colocar el aire en 24° que es para un consumo más equilibrado y alternarlo con ventilador que consume hasta 12 veces menos que un aire acondicionado". Asimismo señaló que limpiar periódicamente los filtros de los aires ayuda a un mejor funcionamiento y ahorro de energía.

"Se evitan perdida de energía, es increíble la cantidad de polvo que juntan los filtros y la cantidad de energía que se ahorra limpiándolos todos los días y lo que ayuda a la existencia del equipo", manifestó.

Por otra parte, el ingeniero manifestó que para ahorrar hay que desenchufar los aparatos eléctricos que no se utilizan o están en stand by, tal es el caso del termotanque, "con estos calores es innecesario que el termotanque mantenga el agua caliente en 60-70 grados toda la noche y todo el día, el agua viene caliente por las propias cañerías, entonces el beneficio de desconectar el termotanque se verá reflejado en la factura de luz", expresó.

Entre otros elementos que gastan mucha energía eléctrica encontramos el horno eléctrico, entre cuatro mil y cinco mil whatts, al igual que la ducha eléctrica, la plancha y una freidora eléctrica. "Son máquinas de gastar energía, entonces si se pueden evitar es lo mejor. En ese sentido aún es muy ventajoso aún la cocina a gas, porque estamos hablando que el uso normal de un matrimonio con un hijo de una garrafa puede llegar a durar 35 a 40 días. Y el precio todavía compensa y no así por ejemplo, un horno eléctrico".

Por último explicó que el apagar y prender el aire cada tanto no varía mucho en el consumo, ya que se da un "pequeño pico" en el arranque del artefacto y luego se estabiliza. Explicó que las heladeras "no trabajan de más por estar cargadas o llenas", sino que "trabaja principalmente para poder llevar los productos de un estado en el que no está congelado a llevarlo a congelado, pero una vez que está congelado todo lo que está ahí adentro está en equilibrio energético, lo que no hay que hacer es abrirla a cada rato".

En tanto dio que conocer que el televisor, computadoras, las luces led y cargadores de celulares tienen un gasto de energía menor.

Entre algunos tips para el ahorro de energía, Nesse, indicó que las personas que están construyendo deben tener en cuenta la posición con respecto a la puesta del sol, arborizar el lugar, colocar extractores eólicos en el techo de chapa de zinc y de poder hacerlo pintar los techos con pinturas blancas.

"Ayuda a bajar el calor entre tres y cuatro grados, por ahí nosotros decimos que son cuatro grados, pero para un aire no es lo mismo bajar la temperatura de 37° a 24° que hacerlo de 33° a 24°", cerró.