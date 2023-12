Reunión de gobernadores con Milei: "Hubo comprensión mutua y recíproca"

martes 19 de diciembre de 2023 | 14:48hs.

Finalizó la reunión que desde este mediodía mantuvo el presidente, Javier Milei, con los gobernadores de todas las provincias, entre los que estuvo el de Misiones, Hugo Passalacqua. El punto del primer encuentro fue la Casa Rosada, donde estuvo también la vicepresidente, Victoria Villarruel, además de algunos miembros del gabinete nacional, como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.



Luego del encuentro, Francos blanqueó que "hemos pedido el apoyo a los gobernadores de cara al tratamiento del paquete de leyes que se van a tratar en extraordinarias", aclarando que "son normas que permiten generar la transformación de la economía que pretende llevar adelante el presidente Milei".



También valoró el "espíritu colaborativo", y dijo que hubo "comprensión mutua y recíproca". En esa línea apuntó que "el presidente prometió el apoyo de todo el gabinete para trabajar profundamente las problemáticas de cada provincia". Francos acotó también que "este tipo de reuniones sirven para conocer la realidad de las provincias y que el presidente se comprometió a mantener fluidas las comunicaciones".



El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que los mandatarios provinciales van a "acompañar lo que tenemos que acompañar y también tenemos la posibilidad de decir lo que no nos parece bien", y destacó sobre eso que "la única forma es trabajar juntos con el gobierno nacional".



"Expresamos nuestra predisposición de trabajar de manera conjunta", dijo el mandatario salteño en rueda de prensa en Casa de Gobierno tras la reunión en la que se plantearon las "necesidades y los problemas" de cada distrito. "Argentina y los argentinos necesitamos de políticos responsables y por sobre todo del diálogo, de consenso y armonía".



Sáenz dijo que "los problemas son los mismos en el Noa y en el Nea", y pidió en base a eso que haya "una reparación histórica y de reivindicación para el norte", atendiendo en una primera instancia "problemas coyunturales que se deben responder rápidamente", aunque no profundizó al respecto.



"Hemos demostrado que se puede trabajar de manera conjunta más allá de las banderías políticas y los partidos. Vamos a acompañar lo que se tenga que acompañar porque es la forma de hacerlo para que nos vaya bien a los argentinos", y pidió que estas reuniones de mandatarios provinciales con el gabinete nacional "se hagan también en el interior del país".



El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expuso tras el encuentro que "es un momento difícil, es una situación que núnca tendríamos que haber caído, y tenemos que estar todos juntos más allá de las diferencias", y aseguró que "lo de hoy hace muchos años no se tenía institucionalmente en la argentina".



"Todos le manifestamos al presidente que queremos acompañar y trabajar en conjunto porque detrás de este presidente estamos todos los argentinos", dijo el cordobés y pidió "dejar las diferencias de lado, ver qué nos une y estas extensas charlas son clave". "En las crisis el diálogo se vuelve importante para avanzar en una construcción conjunta", añadió.

Por su lado, Raúl Jalil afirmó hoy que hay que "terminar con la cultura de la polémica y empezar con la cultura del dialogo" y destacó que fue una "muy buena reunión", en la que "todos tuvimos la coincidencia de tratar el tema del déficit fiscal. El mundo nos está mirando, no sólo la política sino también los inversores. Fue una muy buena reunión donde la mayoría de los gobernadores se ha podido expresar y el Presidente nos ha escuchado".



Durante el encuentro hubo un capítulo sobre la la importancia que tiene para la actual gestión que las provincias busquen controlar el déficit fiscal. "La cuestión de esta reunión será transmitir la necesidad de tomar medidas para apuntar a lo que nosotros llamamos como 'la madre de todas las batallas' que es el déficit fiscal cero y la reducción al extremo del gasto político, invitando a los gobernadores a eliminar gastos superfluos que no hacen más que el beneficio de unos pocos en detrimento de todos", adelantó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en rueda de prensa.



Otro de los temas que se estimaba sería abordado en este encuentro es el de la reforma política, teniendo en cuenta que Milei podría enviar al Parlamento la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la adopción de la boleta única, en línea con lo que ya planteó el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Más allá del gobernador Passalacqua -que llamativamente llegó y retiró de Casa Rosada en un taxi- Jalil, Sáenz y Llaryora, estuvieron: Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Se trata de la primera reunión oficial que mantiene Milei con los gobernadores, a nueve días de su asunción. En declaraciones al ingresar a Casa de Gobierno, Weretilneck, dijo que la reunión "surge a partir del tema (Impuesto a las) Ganancias, y todas las provincias han planteado que ese esfuerzo que se hizo tenía que ser recompuesto de alguna manera",



"Me parece importante que más allá de que se llegue a un acuerdo o no, que el Gobierno convoque a todos los gobernadores, hace a la construcción de un vínculo", agregó.