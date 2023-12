“Somos víctimas que tratamos que nuestras voces se escuchen”

martes 19 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

La abogada penalista Patricia Anzoátegui es una de las referentes más conocidas a nivel nacional del Observatorio de Falsas Denuncias, espacio sin fines de lucro que se creó mediante la Fundación Ayudar y Crecer para el monitoreo, análisis e investigación de datos sobre falsas denuncias en todo el país.

En Misiones, bajo el acompañamiento del Frente de Mujeres Argentinas, Marisa Velázquez es una de las 20 personas que forman un espacio de autoconvocados que asesora y asiste a personas víctimas de falsas acusaciones. Y que por las cuales en la mayoría de los casos están privadas de la libertad por expedientes que investigan acusaciones por abuso sexual y violencia de género.

Si bien Marisa es consciente de que el trabajo que llevan adelante es importante que se conozca a través de los medios, también entiende que tanto ella como el grupo de autoconvocados misioneros no deben exponerse de sobremanera.

“Acá en Misiones somos un grupo minoritario, autoconvocado, víctimas de falsas denuncias de género. Empezamos hasta que conocimos el frente de Mujeres Argentinas que está hoy está conformado por más de 15 organizaciones a nivel nacional. Es una ayuda mutua de contención y de solidaridad. Las falsas denuncias existen y cada vez son más”, comentó la entrevistada, quien a la vez refirió que es el Observatorio de Falsas Denuncias quien lleva adelante el registro de casos a nivel nacional.

A su vez, comentó que quienes son víctimas de falsas acusaciones pueden cargar su expediente en la página del observatorio para que empiece la intervención.

“Nuestra familia fue víctima de falsas denuncias, mis hermanos están privados de su libertad hace más de tres años y por ello empezamos a pedir ayuda. Es por eso que queremos que nuestra voz se escuche y por eso de apoco fuimos uniéndonos con otras familias que pasaban por lo mismo que nosotros. Allí empezamos a contenernos, siempre con ayuda del frente que nos asesora porque nosotros aún no tenemos personería jurídica en Misiones”, relató Velázquez sobre cómo inició el grupo en la provincia.

“El Frente de Mujeres Argentina es el que nos apadrina y nos acompaña, también nos sostiene y asesora hasta que podamos en Misiones armar algo. El trabajo es difícil porque las denuncias de abuso o violencia de género son una cuestión muy victimizante”, añadió la mujer quien además apuntó a los medios de comunicación por su responsabilidad al publicar casos sin investigar lo suficiente.

“Muchas veces tiran una información sin hacer una investigación previa y ahí empieza el escrache, la difamación. Incluso hubo casos en donde se han dado direcciones, número de expedientes o datos de las familias. En mi caso fui amenazada, hostigada y que son consecuencia de las falsas denuncias y que son formas de incrementar un odio”.

Aberrantes

Por otro lado, Velázquez catalogó a las falsas denuncias como acusaciones aberrantes que se basan en mentiras. Y resaltó que en ese contexto “hoy en día, todavía no hay consecuencias legales inmediatas para quienes acusan falsamente. Por eso se está tratando dentro del senado un proyecto de la tipificación del delito en donde las falsas denuncias sean penadas con cárcel”.

También mencionó que principalmente “las falsas denuncias pueden ser motivo para generar daño al otro, para vengarse de una cuestión X. O bien puede ser una cuestión de obstrucción de vínculos en el caso que exista una separación conflictiva, por poner un ejemplo”.

También añadió: “Generalmente es algo progresivo. Se empieza con una exclusión de hogar, después se sigue con una perimetral, después como eso tiene tiempo y caduca empieza agravarse cada vez más. Se pasa a un abuso sexual, a un acoso sexual, violencia verbal y violencia psicológica”.

En ese punto mencionó el caso de un joven estudiante de la carrera de magisterio de Jardín América que estuvo varios días detenido por un supuesto hecho de abuso. “A este joven lo acusaron, lo difamaron y al final fue todo mentira. Estuvo detenido pero la pregunta es ¿quién le devuelve la tranquilidad de estudiar lo que más quería? Las falsas denuncias matan vidas, roban vidas”.

En torno a esto último mencionó que muchas personas que son acusadas de delitos que no cometieron pierden en muchos casos sus casas, sus familias. “Es aberrante lo que les toca vivir. Eso genera vergüenza, depresión y hasta suicidios como consecuencia de la condena social”.

Por otra parte, la entrevista contó que actualmente son 20 personas distribuidas en toda la provincia y que dependen del Frente Nacional de Mujeres Argentinas. “Nosotros tenemos que resguardarnos y tener mucho cuidado. Generalmente nos contactamos a través de las víctimas, en los penales se van tomando los casos. Pero por el momento no fijamos un espacio para contactarnos, pero tenemos proyectos de movilización”.

En otro punto de la charla, Velázquez sintió más que necesario aclarar que tanto ella como quienes forman parte del grupo de autoconvocados no defienden violadores ni golpeadores. “Nosotros somos víctimas que tratamos que nuestras voces se escuchen. De que los jueces, fiscales y el mismo sistema judicial investiguen correctamente. No puede ser que haya casos que tengan pruebas a favor de un inocente privado de su libertad y que sigan presos”.

A su vez alentó a quienes estén pasando por situaciones similares a que no se callen. “Si hay un caso de falsas denuncias no te calles, buscá un buen abogado. Lo importante es contratar un buen abogado penalista, con perito de parte y no callarse la boca”.