Comercios cierran un año cargado de incertidumbre y con cautela hacia el 2024

martes 19 de diciembre de 2023 | 5:00hs.

La recuperación en el sector comercial se viene dando de forma gradual en los últimos años pospandemia. La diferencia cambiaria fue uno de los puntos clave, pues Misiones se encuentra conectada en un 90% con otros países, lo que genera asimetrías de frontera. Sin embargo, pese a que de a poco el sector va retomando el ritmo, la inflación y la falta de acceso a financiamiento vuelven a ser piedras en la rueda para el crecimiento económico. La suba de los alquileres, el ahogo con los impuestos y los altos costos operativos dejan sin margen a miles de comerciantes de diferentes rubros.

Desde distintas cámaras de comercio y negocios particulares afirmaron a El Territorio que la situación no deja de ser compleja y la incertidumbre sigue siendo una constante.

Por lo pronto, ya en la recta final del 2023, aseguran estar en alerta ante las medidas del nuevo gobierno nacional. Por todo ello, muchos comercios de distintos municipios decidieron preventivamente cerrar sus puertas hasta tanto puedan contar con precios de referencia o un panorama más claro de la situación.

En Posadas

La ciudad capital viene trabajando fuertemente en la consolidación del comercio y haciendo frente a las asimetrías con Paraguay, principalmente. Hasta hace algunos días atrás, era común ver a los automovilistas extranjeros haciendo filas en las estaciones de servicio para abastecerse debido a las diferencias cambiarias, sin embargo eso mermó en gran medida con las nuevas medidas interpuestas por el gobierno nacional. Al respecto, Carlos Amores, presidente de la Cámara de Comercio posadeña, indicó que “el combustible ya no le conviene más a la gente de Encarnación, la gente venía y hacía compras también por eso se siente que bajó el movimiento, sobre todo en productos alimenticios”.

Todos los rubros están en alerta ante las últimas medidas. Foto: Gianella Perotti

“Con esta gran devaluación que tuvimos y la quita de subsidios, hay preocupación desde la Cámara y el comercio en general. Vamos a ver cómo impacta todo lo que está pasando con esta realidad y los precios que estamos teniendo a través de nuestros distribuidores”, aseveró en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

“Lo que hablamos entre los comerciantes, entendemos que es un golpe muy fuerte hacia el salario y el consumo, lo que va a repercutir en los comercios. Ya veníamos viendo cómo la gente cambiaba de primera a segunda y terceras marcas. Lo que vamos a notar es que los pequeños gustos que el posadeño se podía dar, van a ser difíciles, sobre todo en el rubro textil, electrodomésticos y gastronomía; estimamos una caída de entre 30 y 40% de las ventas”. Y sostuvo: “el problema no será diciembre, será enero y febrero”.

Cierres y suspensiones

El impacto de las medidas nacionales se hace notar en el movimiento económico y comercial de San Pedro. En los últimos días, los precios se triplicaron, algunos comercios mantienen sus puertas cerradas hasta tanto se aseguren de que la venta les permita reponer el producto. Por todo ello, anticipan un cierre de año muy complicado.

En lo que va del año, pese a la caída de las ventas no se han registrado comercios que hayan cerrado, sí lo que ya era difícil sostener se agudizó con el incremento en el valor de servicios como energía eléctrica, combustible, que mantiene a los comerciantes entre actualizaciones de listas con precios, que en algunos rubros se han triplicado. Esta actualización brusca hace que los pequeños comercios como kioscos no puedan reponer la mercadería.

“San Pedro tiene un 60% de movimiento comercial en sueldos de empleados públicos, planes sociales, esto al quedar congelado hace que disminuya la cantidad de compra porque no le va alcanzar”, indicó Raúl Añais, presidente de la Cámara de Comercio de San Pedro.

Otro de los factores que influye en gran medida sobre el movimiento comercial es la actividad yerbatera. Con el incremento del dólar oficial, el precio que se paga por kilo de hoja verde, está muy por debajo de la esperado por los productos, que piden entre U$S 0,60 o 0,70, cuando a la fecha vale U$S 0,26, es decir $210,00. “Hay que ver cómo seguirá el precio de la yerba mate y la madera, por momento aumentó el impuesto a la exportación de los productos regionales que va afectar esta actividad, aumentan los costos de la actividad, y la rentabilidad de esos sectores disminuye mucho. Si no hay buen valor de esos productos, la situación será mucho peor”, señaló Añais.

La situación es preocupante, sobre todo para aquellas empresas y comercios que deben hacerle frente a los costos fijos mensuales y esperaban repuntar las ventas para las fiestas de fin de año, expectativa que se tornó una incertidumbre.

Por su parte, en El Soberbio, varios comercios de la zona cerraron sus puertas de forma preventiva ante la gran escala de precios y por temor a perder ganancias. Esto se debe, indicaron, a la gran incertidumbre cambiaria.

En cuanto a los comercios que permanecen abiertos, afirman que hay faltantes de mercaderías en las góndolas por falta de precios de los proveedores. Desde el sector de kioscos y comercio pequeños, aseguraron además que muchos debieron cerrar sus puertas por la suba en los alquileres.

Zona Centro

La Cámara de Industria, Producción y Comercio de Oberá renovó autoridades y fue reelecto Carlos Sewald como presidente de la institución por un año más. Desde la entidad se indicó que durante este 2023 apostaron a la capacitación de los socios y hubo cinco bajas por comerciantes que tuvieron que cerrar sus puertas.

“Estamos llevando un año difícil y eleccionario, estábamos con la expectativa de que iba a pasar, más la inflación, no poder importar productos, en Misiones hay proveedores que no quieren enviar y son problemas que nos encontramos en este año”, afirmó Sewald.

Se refirió a un año complicado porque no hubo nuevos comercios en la ciudad, y por el contrario se cerraron negocios. “No hemos tenido nuevos comercios adheridos, pero sí socios que se sumaron a la Cripco que ya estaban trabajando con sus negocios y hubo bajas de quienes cerraron sus negocios porque no pudieron sostenerse”.

En este aspecto destacó que fueron 14 nuevos socios los que se sumaron que tenían sus comercios. En tanto, insistió que el camino es la capacitación, “creemos que vamos a estar mejor, porque se está capacitando a los socios”.

La perspectiva de los integrantes de la cámara es que el ajuste complicará los primeros meses, pero confían que se estabilice la economía. “Al principio del 2024 vamos a tener la famosa estanflación que, si sube los precios, normalmente la demanda se reduce y ojalá cumplan esto de bajar la inflación, con lo cual todos vamos a estar mejor”, dijo.

Más allá del año complicado y de las medidas que aplica el nuevo gobierno nacional, para el 2024 esperan estar mejor: “Somos muy optimistas dentro de la Cámara y creemos en un futuro mejor, aportamos nuestro granito de arena en la asociación”.





Inflación y cargas tributarias, las principales problemáticas

Montecarlo registró un crecimiento de 35% en 2023

Balance positivo y expectativas para el año entrante en Irigoyen