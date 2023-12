Vecino del barrio A4 fue encontrado descuartizado dentro de una heladera

domingo 17 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

Investigadores de la Policía de Misiones y autoridades del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas trabajan intensamente desde ayer a la madrugada en el esclarecimiento del asesinato de Marcos Martínez (46), cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en el interior de una heladera del departamento que alquilaba en el barrio A4 de la capital provincia.



Por estas horas, en medio del hermetismo con el que se maneja el aberrante caso, el principal apuntado que tienen los especialistas sería un expolicía conocido como “Bin Laden” y que cuenta con antecedentes por robos en la tierra colorada como en Corrientes.



De acuerdo a los datos que pudo recabar este matutino, con voceros que intervinieron en el caso, el hecho fue advertido a personal policial cerca de las 2 de ayer por una hija de Martínez, quien en el vecindario era conocido con el apodo de Pelado.



Mediante una llave que tenía del departamento de su progenitor, la mujer ingresó a la vivienda y en pocos segundos se topó con un inmueble desordenado, un cuchillo y una amoladora con rastros de sangre y por último con el horror proveniente del interior de la heladera.



Totalmente en shock por lo que acababa de ver, la hija de Martínez buscó ayuda con una familia que conocía a su padre. En pocos minutos el lugar se llenó de efectivos policiales que acudieron a intervenir en el macabro hallazgo.



Además, el titular del Juzgado de Instrucción Seis, Ricardo Balor, acompañado de sus secretarios y del fiscal René Casals trabajaron hasta altas horas de la madrugada dentro del departamento para seguir de cerca la toma de pericias y análisis de la escena, en busca de rastros que puedan conducir al asesino.



En este último punto, en base a las primeras averiguaciones y datos que se recolectaron sobre la víctima, los investigadores establecieron que Martínez habría sido visto en determinadas oportunidades junto a un exconvicto que en la zona es conocido con el alias de Bin Laden, a quien describieron como un hombre calvo al igual que la víctima, tatuado y de entre 45 y 50 años.



Es por ello que desde la Policía de Misiones se desplegaron una serie de operativos para ubicar al posible implicado y que, según las fuentes consultadas, en su momento purgó una condena de prisión por una serie de robos ocurridos en Posadas.



Si bien se aguardan los resultados preliminares de la autopsia, indicaron que el cuerpo llevaba al parecer varias semanas dentro de la heladera.



Sin responder mensajes

A pocos metros del inquilinato donde se descubrió el horror, vecinos que conocían y tenían trato con Martínez aguardaban sentados debajo de un pequeño árbol sobre la vereda para esperar alguna novedad de la investigación.



En medio de la calurosa mañana, una vecina que prefirió mantener en reserva su identidad, aportó algunos datos sobre lo ocurrido.Y es que tanto ella como su esposo, quien solía trabajar con la víctima en algunas oportunidades, fueron despertados ayer a la madrugada por la hija de Martínez, quien le contó de lo sucedido.



Sobre los días previos, la vecina comentó: “Todos estaban preocupados porque él no le contestaba a nadie”.



“Ella (hija del fallecido) vino a darnos la noticia, porque hace días que él no aparecía. Fue como a eso de las 2 cuando vino y golpeó la puerta para avisarnos. A mi marido le pegó muy mal porque él trabajó con el señor haciendo repartos para él. Nosotros no podíamos creer tampoco porque no se vio nada, no se escuchó nada. Fue increíble lo que pasó”, lamentó.



A su vez, expresó que la familiar de Martínez no podía creer lo que acababa de ver “y nosotros menos, porque nunca se vio nada raro para decir ese auto, esa moto, o algo es desconfiable. Además él era un buen vecino. No era mucho de estar con la gente, era más de estar de la puerta para dentro y tampoco tenía muchas amistades en el barrio”. El hecho causó conmoción en vecinos del populoso barrio capitalino. Fotos: Gianella Perotti

La entrevistada detalló que El Pelado solía fabricar rejas o ventanas como sustento personal. Y que desde hace varios años estaba asentado en A4.



También mencionó que la preocupación de quienes lo conocían llegó hasta los propietarios del inquilinato que Martínez alquilaba sobre la avenida Fangio.



“La señora del dueño vino ayer (viernes) acá y me preguntó si yo sabía algo del señor. Fue a las 7 de la tarde más o menos. ‘Porque le llamo y no contesta’ me decía la señora”, relató la vecina en torno al misterio que se había generado sobre el paradero de Martínez.



“Él nunca tuvo problemas con nadie, era una persona respetable, no le molestaba a nadie. Mi marido y yo no entendemos por qué le hicieron eso, en qué momento le hicieron eso. Son muchas preguntas que nos hacemos y que por ahora no sabemos”, puntualizó la entrevistada aún consternada por lo ocurrido.