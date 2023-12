Territorio fun

domingo 17 de diciembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

Piscina - Maria Becerra, Chencho Corleone, Ovy On The Drums La original- Emilia y Tini Houdini - Dua Lipa Columbia - Quevedo Bubalú - Feid, Rema Oh Baby- Trueno GTA MP3- Emimlia Mi ex tenía razón - Karol G Así es la vida - Enrique Iglesias, María Becerra Mejor que ayer- Diego Torres.

Celebrar el legado, proyectar el futuro

La cuadra se llenó de música, globos verdes y negros colorearon la vereda, mientras los amigos cosechados a lo largo de cuatro décadas, los brindis y sorteos enmarcaron festivamente la tardecita sobre la calle colón.



En un momento de distensión, Patricia rememora cuando su padre le dijo: “Te vas a Morón a estudiar óptica porque tenemos que poner nuestro negocio”. Así, ese sueño de un chaqueño visionario tomó cuerpo y se materializó cuando la señorita Spinelli volvió a Posadas con todas las ilusiones. Con tres generaciones, fue el motivo del festejo.

Alba Abraham, Gladis Rolón, Marian González y Claudia Yalale.

Cristian, Natasha, Emi, Ceci, Catena y Ariel, y con la cuerda, Elvis.

Lucas, Natalia Lucero y María Fernanda.

Patricia Spinelli.

Tamara Ruiz Lenz, Pamela Galian, María Silvia Niveyro y Luciana Segura.

Algunos trucos no salen tan bien

En las redes sociales los usuarios están acostumbrados a compartir trucos para hacerle la vida más fácil a los viajeros. Algunos de ellos salen bien, otros no.



Por estos días, un turista español decidió probar él mismo si era mito o verdad una de las trampas virales que tanto se comparten para no pagar equipaje de mano extra al viajar en avión. En la publicación se lo observa antes de embarcar y al lado de uno de los empleados de la aerolínea, lleva un carry on arrastrando, tapado con una campera para intentar que pase desapercibido. Sin embargo, la persona de la empresa al revisar su ticket de avión también se percata de que el pasajero lleva una valija extra, además de la mochila que incluía su pasaje y le informa que debe abonar. “Tuve que pagar la tasa correspondiente. No funcionó”, aseguró el joven.