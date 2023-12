Domingo con alerta naranja en Misiones por temperaturas altas extremas

sábado 16 de diciembre de 2023 | 20:24hs.

Recomiendan no exponerse al sol e hidratarse correctamente. //Foto: Joaquín Galiano.

Las altas temperaturas en Misiones no dan tregua, y los 48 grados de sensación térmica que experimentó en la tarde de este sábado gran parte de la zona centro y sur de la provincia, van a continuar por lo menos hasta el lunes. En razón de eso, para este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por temperaturas extremas "con efecto moderado a alto de la salud", y que pueden ser "muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo".

Los registros difundidos por el SNM marcaron que en Oberá la temperatura en esta jornada llegó a los 37,8° y la térmica trepó a los 48°, en tanto que en Posadas la máxima diaria fue de 38,3° y sensación térmica de 45,6° pasada la siesta. En el norte la térmica rozó los 40°.

Para este domingo no hay previsiones de lluvia pero sí de sol intenso y calor agobiante, tal cual había adelantado a mediados de semana la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales de la Municipalidad de Posadas (OPAD): "Aire de origen continental, tropical, proveniente del norte, mantendrá altas temperaturas en nuestra región hasta el lunes 18 de diciembre inclusive. Se prevé que las máximas más altas se registren entre el viernes 15 y el domingo 17 en Posadas con marcas entre 37° y 39°, con sensaciones térmicas previstas entre 42° y 44°. Las temperaturas mínimas también serán altas, entre 27° y 29°", expuso.

En relación con eso el organismo apuntó que si bien se consideran temperaturas normales para la época resulta importante "evitar exponerse al sol y a ambientes calurosos", además de "hidratarse con agua y dar cuidado a niños, ancianos y enfermos".

Prevención por calor intenso

*Hidrátese con agua. Evite bebidas alcohólicas y azucaradas.

*Evite consumir bebidas y comidas calientes.

*Brinde mayor cuidado a niños, ancianos y enfermos.

*Use ropas livianas y claras.

*No se exponga al sol innecesariamente. Si debe hacerlo cúbrase con sombreros amplios y de a ratos protéjase en la sombra.

*Si desea broncearse hágalo con cremas de protección solar y evite las horas del mediodía. *La exposición inadecuada al sol causa cánceres de piel y otras enfermedades.

*No realice ejercicios físicos al aire libre o en lugares calurosos.

*Verifique el buen funcionamiento de ventiladores y aires acondicionados.

*Si siente síntomas como fiebre, mareos y malestar general, mójese con agua fría y procure por una atención medica.