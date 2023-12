Apelaciones confirmó elevación a juicio

jueves 14 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de Misiones rechazó un planteo defensivo y confirmó la elevación a juicio del expediente que investiga el homicidio de Josías Ezequiel Galeano (15), cuyo cadáver fue hallado el 3 de junio del año pasado en un bañado situado en la periferia de Oberá.



De esta forma, se avaló lo actuado por el juez de Instrucción Uno de Oberá, Pedro Piriz, y se denegó la apelación del defensor oficial Matías Olivera a favor del imputado Rogelio Andrés “Koki” T. (25).



La resolución, fechada el último martes, se tramitó ante la Sala II de la Cámara y estuvo a cargo de José Alberto López con adhesión de José Jacobo Mass.



Cerrada la instrucción y elevado a juicio el expediente, resta que el Tribunal Penal Uno fije fecha para el debate oral y público de uno de los casos judiciales más resonantes de los últimos años en Oberá.



En octubre el defensor oficial apeló la elevación a juicio en función a las contradicciones expuestas por el principal testigo de la acusación, como también la imposibilidad de probar la mecánica y fecha de muerte de la víctima, según su óptica.



En respuesta a ello, la Cámara consideró que “existen contradicciones entre lo declarado por los testigos, que no representan elemento de cargo en contra del imputado, y que existen contradicciones obvias que no tienen que ver con valoración o percepción que puede cambiar con el tiempo”.



“Sin perjuicio de ello, y conforme las constancias de autos, se verifica que el planteo recursivo no resulta suficiente para desvirtuar el auto de elevación a juicio, dentro del grado de conocimiento requerido para esta instancia del proceso”, agregó.