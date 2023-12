Caso Andrade: suspenden por tercera vez el juicio por gatillo fácil

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

El juicio oral y público contra Matías Esteban Lohn y Fabio Boges, exefectivos del Comando Radioeléctrico de El Soberbio acusados por el homicidio de Reinaldo Andrade (37), fue suspendido nuevamente y se prevé que se concrete el año que viene.



Según pudo saber El Territorio en base a fuentes ligadas al proceso, estaba previsto que inicie hoy, pero por pedido de la fiscal Estela Salguero finalmente no saldrá. Según se supo, la funcionaria no podrá participar por cuestiones de salud.



Ante esto, es la tercera vez que se suspende ya que como viene informando este medio, primero se estableció fecha para octubre y luego noviembre. Actores de la causa expresaron que febrero podría ser el mes en el que finalmente se concrete.



A Lohn se lo acusa de homicidio calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad y agravado por el uso de arma de fuego y a Boges como partícipe necesario del mismo delito.



Ambos están alojados en una unidad del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y podrían recibir una pena a prisión perpetua en caso de ser considerados culpables. Sus abogados pidieron durante el proceso que se los impute por homicidio en legítima defensa, pero esto fue descartado por la Justicia.



Pero además de los efectivos, el caso tiene otros dos imputados: Ricardo Augusto Velozo y Fabián Sievers, quienes están acusados en la causa por falso testimonio y encubrimiento.



Ellos iban como acompañantes de Andrade y en primera instancia declararon como testigos. Sin embargo, luego de la reconstrucción y el análisis de pruebas realizadas por Gendarmería Nacional, pasaron a ser sospechosos.



Esto reavivó una de las hipótesis iniciales del caso, pero que nunca fue probada del todo: que todos los protagonistas del hecho formaban parte de una organización ilegal dedicada al contrabando de cigarrillos. ¿Se revelará algo en el juicio?



El crimen que se investiga ocurrió el 13 de noviembre del 2019 en un camino rural a unos 500 metros de la ruta costera 2, luego de un choque en la calle de tierra del paraje San Ignacio de El Soberbio.



El oficial subayudante identificado como Matías Lohn está señalado como el autor del disparo mortal y se encontraba de franco junto al cabo Fabio Boges.



Según los efectivos de la Policía, esa tarde se encontraban de civil y en un vehículo particular comenzaron la persecución de un Volkswagen Voyage, que se encontraba supuestamente ligado con el contrabando de cigarrillos.



Ambos declararon que en medio de esa persecución, el coche de Andrade se interpuso en el camino impidiendo el accionar de los policías y agregaron que la víctima estaba armada con un revólver calibre 38, por lo que abrieron fuego al sentir que sus vidas corrían peligro.



Esta versión fue desmentida por los acompañantes de Andrade y los vecinos de la zona. De acuerdo con estos testimonios, ellos viajaban rumbo a una chacra aledaña mientras bebían cervezas y escuchaban música; llegado determinado momento uno de ellos pidió bajar a orinar, por lo que Andrade detuvo el rodado a un costado del camino y es ese momento cuando fue embestido por el Ford Focus manejado por uno de los policías.



Cuando los testigos se recuperaron, notaron que Andrade ya estaba herido de bala, se cree que el disparo fue inmediatamente después del choque.



Durante la pesquisa se incautaron las armas correspondientes de ambos efectivos así como también un revólver calibre 38 y un pistolón que fueron hallados fuera del vehículo de Andrade.



Las pericias fueron hechas por la Gendarmería Nacional, que explicó que las armas estaban en condiciones de disparar, pero no fueron accionadas, lo cual desmiente un posible fuego cruzado o enfrentamiento entre los acompañantes y la Policía.



Desde la querella, que representa a la familia Andrade, aseguran que esas armas fueron plantadas en el sitio debido a que ni siquiera estaban embarradas.