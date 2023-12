Abogado falleció tras despiste de una camioneta en Oberá

lunes 11 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

Un abogado de 31 años falleció ayer por la mañana como consecuencia de las graves lesiones que recibió cuando la camioneta en la que viajaba como acompañante junto a otras cuatro personas despistó sobre la autovía Juan Pablo II de Oberá. Según reportaron fuentes policiales que intervinieron en el hecho, el siniestro dejó como saldo otros cuatro heridos y a la conductora de la Toyota Hilux detenida al arrojar positivo en el examen de alcohol en sangre que se le practicó instantes después del siniestro.



El reporte policial sobre lo ocurrido indicó que el despiste se produjo cerca de las 6.20 de ayer sobre la citada autovía y la colectora que conduce al predio de Vialidad Nacional.



Por circunstancias que ayer no se habían confirmado, en un momento determinado del trayecto Oberá-San Martín que realizaba la camioneta al mando de Natalia K. (26), esta última perdió el control y salió de la cinta asfáltica, e inmediatamente, la 4x4 fue a parar a un sector de árboles y vegetación de la zona hasta que finalmente detuvo su marcha.



Automovilistas y vecinos de la zona, junto con personal médico y de la Policía de Misiones, auxiliaron a los cinco ocupantes del vehículo. Aunque por desgracia, un par de horas más tarde y pese a los esfuerzos de los galenos, se conoció el deceso del abogado Axel Katz (31), quien vivía en el barrio 80 Viviendas de Oberá.



En tanto que los otros derivados al hospital Samic local fueron Maira Thalia R. (24), Octavio G. (32), Marcos P. K. (32), Leandro Daniel C. (27) y la conductora de la camioneta.Aunque el único que permanece internado en observación es Leandro Daniel C., ya que los demás fueron dados de alta por registrar politraumatismos leves.



Por su parte, los médicos intervinientes indicaron que el único fallecido sufrió traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica como consecuencia del fuerte golpe que sufrió tras el despiste.



En tanto, además de las pericias de rigor en el vehículo, personal policial realizó una prueba de alcoholemia a quien manejaba la camioneta y de acuerdo a las fuentes consultadas el resultado fue positivo en 1,09 gramos por litro de sangre.



Lo que derivó en la determinación del Juzgado de Instrucción en turno de disponer la detención de la joven y que sea alojada en una dependencia policial en donde permanece acusada provisoriamente de homicidio y lesiones en accidente de tránsito.