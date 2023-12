Robaron joyas y mercaderías por medio millón de pesos

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

A pesar de la presencia de un sereno, de las cámaras de seguridad y de la constante presencia de personas en el lugar, delincuentes ingresaron por una ventana a un resto bar de la terminal de ómnibus de Montecarlo de donde se llevaron elementos de valor por un valor cercano al medio millón de pesos. Incluso, tuvieron tiempo de cocinar, beber y fumar dentro del comercio, sin que nadie pudiera alertar de su presencia.



Los ladrones habrían ingresado por una ventanilla que da a la calle y una vez dentro desconectaron la cámara de vigilancia del negocio. Y a pesar de que el lugar está vidriado y cualquiera que pase por el lugar puede advertir la presencia de personas en su interior, nadie advirtió el atraco.



Benigna Ayala, concesionaria del local en la terminal afectada comentó que se llevó una gran sorpresa durante la madrugada de ayer cuando llegó a su trabajo. El local estaba totalmente desordenado y con el faltante de muchas mercaderías.



“Los chorros comieron, tomaron, fumaron, llevaron todo lo que pudieron. Decí que no pudieron sacar la garrafa, la cocina, si nadie vio nada. Y cuando busco al sereno éste estaba tomando mate y cuando le digo del robo se sorprende y me dice que no vio ni escuchó a nadie. Me quedé muda y sin voz de los nervios”, comentó la damnificada a este matutino.



“No sé cómo subieron a esa ventanita porque esta alta, capaz tenían escalera. No sé cómo no escuchó el sereno porque esa ventana hace mucho ruido. Para salir usaron una banqueta que tengo en el local. Estoy indignada, además esta es mi fuente de ingreso, perdí muchísimo, ahora estoy averiguando si las cámara de la terminal funcionan, lo que todavía no puedo creer que nadie vio nada si es todo vidriado”, añadió la comerciante.



Por este hecho, Ayala realizó la denuncia correspondiente y en el marco de las averiguaciones por el hecho la Policía de Misiones detuvo durante la madrugada de ayer a un hombre mayor de edad que estaría involucrado en un robo en la parroquia Santa María del Iguazú y que también podría tener relación con lo sucedido.