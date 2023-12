Liberaron a tres sospechosos por el asesinato de un jubilado

sábado 09 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

A más de dos semanas del asesinato de Ramón de Jesús Peralta, un vecino del barrio Perón de Leandro N. Alem que fue ultimado a golpes dentro de su vivienda y por cuya investigación la justicia tenía a seis sospechosos en la mira, durante los últimos días se registraron novedades importantes en torno a la continuidad de la causa.



Según confirmaron fuentes de la pesquisa, los tres primeros implicados que fueron arrestados por su presunta implicancia en el homicidio fueron liberados por orden de la jueza Raquel Zuetta, titular del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem.



Se trata de las hermanas Fabiana Marisol B. (26), Yamila Noemí P. (28), además de José D.L. (23), sobre quienes no se encontraron elementos suficientes por el momento para acreditar su relación con el asesinato. Cabe mencionar que estos habían quedado en el ojo de los pesquisas tras ser captados por una cámara de seguridad cercana al domicilio de la víctima, el día del ataque. Aunque luego no se pudo confirmar que los tres estuvieran en casa de la víctima al momento del crimen.



Caso contrario ocurre con los otros tres sospechosos que tiene la causa: Antonela M. (20), Florencia B. (25) y Horacio B. (32). Todos estos vecinos de la localidad. A estos, por disposición judicial se dispuso que sean llevados a prestar declaración indagatoria ante la jueza interviniente, instancia en la que prefirieron abstenerse de declarar, sin que esto represente una complicación en su situación procesal.



Y antes de ser trasladados nuevamente a las dependencias policiales donde aguardan el avance del proceso, fueron imputados formalmente por homicidio simple.



Las detenciones de estos tres fueron resultado de distintos allanamientos realizados el pasado 26 de noviembre en viviendas de los barrios 20 de Junio, Hinz y Perón, donde vivía la víctima.



Durante las requisas, los investigadores recuperaron un celular y la llave de la moto de la víctima, junto con distintas prendas de vestir que coincidiría con las que el hijastro de Peralta describió el día que se topó con la tragedia. Y que según el relato del familiar a los investigadores, la noche del jueves 23 de noviembre cuando arribó a la casa del fallecido para intentar hablar con él luego de que este no le respondiera los mensajes, se topó con dos mujeres, un joven y niños en el domicilio de su padrastro. Pero que tras encontrar el cuerpo sin vida de Peralta en la habitación, al salir advirtió que los desconocidos se habían ido del lugar.



Pesquisas y sospechas

En el interior de la casa 38 donde vivía Peralta trabajaron distintas dependencias, como personal de Criminalística, para la realización de las pericias de rigor. Mediante personal idóneo y en base a declaraciones del familiar de Peralta se realizaron varios identikits de los sospechosos, que el hijastro dijo desconocer.



En este sentido, se determinó que en la casa había faltante de pertenencias del jubilado, lo que podría determinar además del crimen que los implicados se robaron varios elementos.



Los vecinos dijeron que en el sitio se había estado llevando una reunión desde varias horas antes. Además, mediante averiguaciones de la vida de la víctima se pudo establecer que era un cliente habitual de un local que está habilitado como bar y que es atendido mayormente por mujeres.



Conocedores del sitio señalaron que en verdad funciona como un cabaret, por que con todo esto se trazó la posibilidad de que el hombre haya sido víctima de viudas negras. De allí surgieron las primeras tres detenciones.