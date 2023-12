Autopsia descartó muerte violenta en taxista hallado dentro del motel

sábado 09 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

La autopsia a Ezequiel Distefano (30), el taxista que fue hallado sin vida en la tarde del último jueves en una habitación del motel Sumo, ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem -casi Aguado- de Posadas, descartó una muerte violenta.



Mediante fuentes policiales, El Territorio pudo consignar que los primeros exámenes forenses no revelaron signos de asfixia u otras lesiones que le puedan provocar la muerte.



En tanto, los voceros mencionaron que la víctima sufrió convulsiones y que en su cuerpo, precisamente en las manos, se encontraron leves escoriaciones pero de vieja data. Lo que descartaría cualquier tipo de intento de defensa.



A su vez, indicaron que la investigación de la causa dio un giro a raíz del hallazgo de dosis de cocaína tanto dentro del vehículo perteneciente a la víctima como también en el interior de la habitación en dónde fue hallado ya sin vida.



Esto último, apuntaría a que el joven pudo haber sufrido una sobredosis y consecuente reacción letal al consumo de la sustancia.



Sin embargo, la causa de muerte no se puede determinar aún, ya que restan los resultados de los exámenes patológicos -utilizando la historia clínica de la víctima-, y los estudios toxicológicos, que fueron requeridos desde el ámbito judicial a cargo de la causa.



Por otra parte, los efectivos de la Unidad Regional I continúan trabajando para identificar al acompañante de Distefano. Quien, según el encargado del lugar, ingresó junto a la víctima en la noche del miércoles.



Si bien en primera instancia se lo buscaba como sospechoso de haber cometido un crimen, ahora es inminente su identificación y aparición para que su declaración pueda esclarecer el fatídico hecho que tuvo lugar en la habitación del albergue transitorio.



El hallazgo del cuerpo

Como viene informando este medio, el trágico episodio fue registrado cerca de las 13.30 del jueves, cuando el encargado del motel Sumo halló en una de las habitaciones a un hombre que estaba tendido sin signos vitales.



Ante esto, el empleado se comunicó con la policía para avisar de lo ocurrido. De forma inmediata, los agentes se dirigieron al lugar y entrevistaron al denunciante.



El hombre manifestó a las autoridades que la víctima había ingresado -acompañado de otro joven- a la habitación 8 del motel cerca de las 19.40 del miércoles y que desde ese momento no los volvió a ver, hasta que se dirigió a la habitación para consultar si iban a abonar más tiempo de su estadía o no, momento en el cual se encontró con la trágica escena



Por otro lado, los efectivos encontraron en el garaje del hotel transitorio el taxi de Distefano -un Fiat Siena-, en el que presuntamente llegaron las dos personas en la tarde-noche del día anterior. Encontrando en la guantera del vehículo dosis de cocaína. Los pesquisas realizaron distintas pericias al vehículo de la víctima. Foto: Natalia Guerrero