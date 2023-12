Policía detenido por el crimen de Rosa completó las indagatorias

viernes 08 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Con la comparecencia de Emilio Broemser la jornada de ayer completó la ronda de audiencias indagatorias a los tres efectivos que están sospechados de asesinar a Mirta Carmen Rosa (47), la mujer que fue hallada sin vida en una cancha del barrio Los Potrillos en febrero del 2013.



Según pudo averiguar El Territorio en base a fuentes ligadas al proceso, el implicado decidió abstenerse de declarar ante el juez Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno. Al igual que sus compañeros, fue imputado por el delito de homicidio calificado.



La audiencia a este implicado se había demorado debido a que no estaba su abogado. Como informó este medio, el martes habían sido trasladados al edificio de avenida López Torres esquina Vicente Casares sus ex colegas de la Brigada de Investigaciones de Garupá, José María Bernal y Adrián Borda.



En esa instancia, eligieron caminos diferentes. Bernal declaró que el día que murió Rosa no tuvo intervención con ninguna persona en la calle y que tampoco se cruzó con la víctima. Borda, en tanto, decidió abstenerse de declarar por consejo de su abogado defensor.



Bernal, Broemser y Borda son ahora los principales sospechosos del asesinato de Rosa, luego de que en distintos testimonios del juicio que resolvió el abandono de la víctima los señalaran como responsables. Lo que se investiga es que luego de que los policías Gabriel Villalba (36) y Luis Albino Rotela (44) la dejaran en la calle en vez de llevarla a la comisaria u hospital, la mujer se cruzó con ellos.



En la jornada de alegatos el fiscal Vladimir Glinka solicitó que se remita la causa a su origen para investigar a los tres uniformados que pertenecían a la Brigada de Investigaciones en aquel momento por "homicidio calificado criminis causa, tortura e incumplimiento de los deberes públicos y falsedad ideológica".



La nueva hipótesis planteada por Glinka refiere a que una vez que Villalba y Rotela abandonaron a Rosa en cercanías a la cancha del barrio Los Potrillos, la víctima tuvo el "infortunio de cruzarse con la Brigada".



Argumentó entonces que "los de la Brigada estaban en un lugar donde no tenían que estar", asegurando que en ese contexto se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como "ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta".



Glinka además pidió que la investigación que podrá esclarecer la muerte de Carmen Rosa, también aborde los delitos de "apremios y torturas" perpetrados por los tres efectivos en perjuicio de Walter "Chinito" Velázquez, el hombre que en ese momento estaba detenido en la Comisaría Quinta y fue llevado por la Brigada a realizar recorridas por el barrio para "marcar objetos robados".



José María Bernal y Emilio Broemser declararon en la tercera jornada del mencionado juicio; en esa ocasión se los notó muy nerviosos y a veces hasta en una postura defensiva. Ambos dijeron que los libros de guardias no reflejaban la realidad de lo ocurrido y se excusaron al expresar que no recordaban mucho de ese día.



El principal punto de conflicto fueron las salidas de la jornada del 14 de febrero que además -quedó confirmado- no estaban reflejadas en los libros de guardia. Lo que llamó la atención es que en el registro asentaron que cerca de las 15.30 habían salido hacia el barrio Madariaga, pero en realidad estuvieron en Los Potrillos.



Al otro día fue el turno de Adrián Borda, quien también se mostró a la defensiva, negó lo declarado en la instrucción y refirió olvidos por el paso del tiempo.