Wanda Nara y una confesión que preocupa: “No tengo fuerza”

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 17:07hs.

Wanda Nara está intentando salir adelante luego de que le diagnosticaran leucemia. La famosa, quien está casada con Mauro Icardi, se encuentra participando en el programa Ballando con le Stelle en la televisión italiana. Pero esto le está generando un daño muy grande y quiere tomar una decisión.

La conductora de Telefe siempre fue muy apegada a sus hijos, los cuales están en pleno crecimiento y la necesitan a su lado. En las últimas horas, Wanda Nara rompió en llanto en el reality donde concursa y reveló qué es lo que la tiene tan angustiada.



Wanda Nara preocupó a todos

“La semana pasada volví a mi casa. Estuve tres días y... no quiero llorar, perdón. La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”, soltó Wanda Nara.

SEGUIR LEYENDO



Además, la empresaria comentó cómo se siente: “Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”, expresó. Por todo esto se podría deducir que la famosa piensa en abandonar este programa italiano.



Realmente no tengo fuerza, estoy cansada

Wanda intenta salir adelante pese a la enfermedad que tiene. La misma fue aprobada por sus médicos para que pueda participar de este certamen, pero todo parece indicar que quiere estar más tiempo con los suyos y no sentirse mal por encontrarse lejos. Algo que la tiene muy preocupada y triste, mucho más por sus hijos.