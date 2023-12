Iguazú renueva el Concejo Deliberante y existe una puja por la presidencia

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 16:27hs.

El próximo domingo 10 de diciembre, en sesión preparatoria del Concejo Deliberante, asumirán 4 concejales electos en las elecciones generales provinciales celebradas el pasado 7 de mayo. En dicha sesión se resuelve quienes ocuparan los cargos de presidente, vicepresidente 1º y vicepresidente 2º, además de la reestructuración de las diferentes comisiones.

Los concejales que terminan su mandato son Juan José Raynoldi, que ocupó la presidencia durante 8 años consecutivos; además de los ediles Julio Castro, Julio Scapini y Ramona Britez. Las bancas serán ocupadas por dos concejales del Frente Renovador de la Concordia y dos de Juntos por el Cambio. Entonces el Concejo Deliberante estará conformado por 3 concejales del Frente Renovador, 3 de Juntos por el Cambio y 1 del Frente de Todos.

La expectativa está puesta en quien presidirá el cuerpo deliberativo. Según fuentes internas, se presentarán dos mociones para proponer al presidente, una de ellas tiene al concejal renovador Javier Bareiro, quien lleva 2 años de ejercicio, y la segunda encabezada por Rodrigo Lugo de JxC, quien también lleva dos años en el cargo. Ninguno de los dos responde directamente al intendente reelecto Claudio Filippa, quien asumirá nuevamente el domingo a las 19:30 en un acto a realizarse en el Iturem.

Respecto a la asunción de los concejales, se cree que en esta oportunidad no habría disturbios, aunque quedan dudas acerca de la compatibilidad de algunos para tomar posesión de la banca. En primer lugar debería asumir el concejal electo Leopoldo Lucas, no obstante se supo que no dejará la presidencia del Iturem, por lo tanto asumiría en su lugar el segundo hombre en la lista, se trata de Humberto Pereyra, aunque podría presentarse una incompatibilidad ya que la empresa donde trabaja tiene relaciones de negocios con el municipio.

La carta orgánica indica en el Artículo 50°: "El cargo de concejal será incompatible con: a) Cualquier otro cargo electivo o político Nacional, provincial o municipal y con el desempeño de empleos públicos, excepto el de docente o técnico profesional. b) Ser propietario, director, gerente, administrador, representante, accionista o empleado de empresas que exploten concesiones municipales, provinciales o nacionales dentro de la jurisdicción del Municipio, o que en cualquier forma tengan relaciones de negocios con la misma".

También asumirán las bancas el concejal electo Omar Gómez, quien no presentaría ningún tipo de impedimento. La actual directora del Hospital Marta Schwarz, Raquel Matkoski y el concejal electo por JxC Alejandro Verón, que tampoco tendría ningún tipo de restricción u objeción para ocupar la banca.

Se supo que los nuevos ediles proponen un cambio en el Concejo Deliberante, por lo que el jefe comunal ya no tendrá mayoría y solamente contará con Alberto Pereyra como concejal afín.