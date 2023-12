Caso Carmen Rosa: declaró uno de los tres nuevos sospechosos

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

Luego de que la Jefatura de Policía ponga a disposición de la Justicia a José María Bernal, Emilio Broemser y Adrián Borda, tres efectivos que eran parte de la Brigada de Garupá y que ahora son investigados por la muerte de Mirta Carmen Rosa (47) -la mujer que fue hallada sin vida en una cancha del barrio Los Potrillos en febrero del 2013-, ayer ante el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas se realizaron dos de las tres audiencias indagatorias a los nuevos implicados en el caso.



Según detallaron voceros consultados por este medio y de acceso al caso, solamente Borda y Bernal pasaron durante la mañana de ayer por el edificio judicial de calle Santa Fe en donde este último fue el único que optó por defenderse ante el magistrado interviniente.



Según las fuentes, Bernal declaró que el día que murió Rosa no tuvo ninguna intervención con ninguna persona en la calle y que tampoco se cruzó con la víctima. Tanto él como Borda, que hizo lugar a su derecho de no declarar sin que esto complique su situación procesal, fueron imputados preliminarmente por homicidio calificado.



En tanto que Emilio Broemser será indagado durante la jornada de hoy, trámite judicial que ayer no pudo concretarse por un imprevisto de su abogado defensor.



Cabe recordar que sobre las circunstancias del fallecimiento de la mujer, el pasado 23 de agosto se conoció la sentencia en contra de los expolicías Gabriel Villalba (36) y Luis Albino Rotela (44), acusados de abandonar a Rosa esa tarde del hecho hace 10 años. En esa oportunidad, el Tribunal Penal Dos condenó a los imputados a penas de 4 y 2 años de prisión, respectivamente. Villalba obtuvo más años por ser autor también de falsedad ideológica.



En tanto que cuatro meses después, luego de la requisitoria del juez de Instrucción Uno de Posadas, la Jefatura de Policía ordenó a la Dirección de Asuntos Internos la notificación y detención efectiva del subcomisario y los dos sargentos, para continuar con las respectivas investigaciones que resuelvan la muerte de la mujer, que los magistrados determinaron como una muerte violenta.



La medida fue tomada luego de que se conociera que el oficial y los dos suboficiales, quienes estaban en la causa como testigos, pasaran a ser investigados en el hecho con la apertura de un expediente que se desprendió de la causa principal y que es llevada adelante por el juez Marcelo Cardozo.



Volver a empezar

Rina Zarza, hija de la mujer fallecida, dialogó ayer con el programa Acá te lo Contamos sobre las sensaciones que le produjo la novedad de la detención de estos tres uniformados. Al respecto, la joven sostuvo: “Es realmente difícil no saber qué pasó y más cuando se dilata demasiado. Y más ahora que surge todo esto. Arranca todo de cero otra vez y uno tiene que remover muchas cosas, hacer memoria de cosas que pasaron hace mucho tiempo”.



La entrevistada reconoció que se sorprendió para bien la determinación de la Justicia de detener a los nuevos sospechosos, aunque aclaró que su familia no tiene previsto por el momento ingresar a esta nueva pesquisa como querellante particular.



Y considera que es la Justicia la que debe esclarecer lo que realmente pasó con su familiar.



“Nosotros siempre declaramos y siempre dijimos que queríamos que se sepa quiénes fueron realmente los autores del hecho. Pero sobre todo porque estamos hablando de agentes de la fuerza y para que estas cuestiones no vuelvan a repetirse con otras familias que deberían estar al resguardo y protegidas de estas personas”.