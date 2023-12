Crudo relato de las víctimas en el segundo día de debate

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

Con la declaración de cuatro testigos continuó ayer a puertas cerradas en la sala de debate del Tribunal Penal Uno de Eldorado el debate oral contra Omar Raúl Mudry (67), extitular del hogar de niños Tabita de Montecarlo, quien años atrás ya fue condenado a cumplir 30 años de prisión por abuso sexual.



Cabe recordar que el encartado está siendo juzgado por el abuso a dos hermanos, una niña y un niño de entre 4 y 6 años, a quienes obligaba a practicar actos sexuales entre ellos y a presenciar mientras él abusaba de una adolescente que vivía en el hogar Tabita. Como así también de golpearlos si no cumplían con lo que decía el acusado.



Durante la jornada de ayer declararon dos hermanos que pasaron por el hogar donde trabajaba el imputado, en donde cada uno revivió distintos padecimientos que sufrieron durante su estadía en el lugar.



Durante las declaraciones -ambos ya habían narrado lo que habían padecido en entrevista en Cámara Gesell- los presentes en la sala escucharon relatos dramáticos por parte de los chicos, hoy mayores de edad, y a quienes en primera instancia les costó hablar debido a los traumáticos hechos que debían recordar.



A su vez, declaró la madre de estos hermanos, quien reconoció que aún no se perdona por haber enviado a sus hijos al citado hogar. Aunque reconoció que en esos años no tenía otra opción.



Por último declaró otra joven que también pasó por el hogar y que dio detalles en torno al perfil del encartado.