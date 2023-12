“Desde que vino de Panamá mi vida es un verdadero infierno”

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

Cansada de las constantes amenazas, intimidaciones y hasta intentos por atentar contra su integridad física, Mirian Martínez, una comunicadora de 52 años, decidió salir a los medios y contar el calvario que padece desde agosto de este año por parte del dueño del departamento que alquila en pleno microcentro de Posadas.



Luego de realizar ocho denuncias ante la Policía en contra de Claudio Del Balzo, la mujer denuncia que el hombre la dejó sin agua y sin luz desde hace dos meses y que como electrodependiente padece muchísimas complicaciones de salud a causa del faltante de estos servicios básicos.



Según narró la denunciante ante este matutino, el cambio radical de actitud en el acusado comenzó cuando éste volvió de un viaje a Panamá. Previo a esto, ambos habían acordado un contrato de alquiler por el departamento ubicado sobre calle Junín al 1300.



Pero al tiempo, una supuesta queja de otro vecino por una mascota que tiene Martínez inició el cortocircuito que luego se agravó con el correr de los días.



“El hombre cambió su personalidad. Empezó a tener actitudes muy extrañas”, mencionó la comunicadora quien recordó que a pocos días de entrar al lugar a alquilar “esta persona tuvo un altercado con una vecina del departamento de atrás. Hasta le puso un candado y no le dejaba sacar sus cosas. Entonces nos avisa que había una señora que le quería intrusar el departamento de atrás, lo mismo que me hizo a mí ahora. Uno en ese momento no sabía la verdad y todos los inquilinos aceptaron cambiar la cerradura”.



Pero en septiembre, la hija de Martínez, una joven de 22 años que trabaja y vive mayor parte del tiempo en Puerto Iguazú, comenzó a alertar a su madre de las actitudes agresivas y estados de ánimos cambiantes por parte de Del Balzo. Y añadió: “Mi hija me dice ‘mami, este hombre no está bien, vamos a pagarle y nos vamos’.



Allí, mi hija le pagó hasta diciembre de 2023”. Aunque los problemas se agravaron a mediados de octubre cuando el propietario del lugar, según afirma Martínez, decidió cortarle el suministro de luz y agua a la inquilina.“



Encerró a mi hija por 13 horas”

Según el relato de Martínez, uno de los episodios más graves se produjo el pasado 13 de noviembre cuando la mujer tuvo que dejar a su hija en el departamento ya que acudió al edificio de Energía de Misiones para intentar poner a su nombre un medidor.



“Cuando vuelvo de hacer el trámite en Emsa para ponerme la luz, mi hija estaba encerrada en el departamento. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada estuvo encerrada. Yo no sabía si mi hija estaba viva, muerta. Él habia amenazado que la iba violar, que iba a matar al perro. Hasta le mostró un bidón de nafta y decía que la iba a prender fuego. Cuando vuelvo encuentro un candado en la puerta y yo me descompongo, tenía mis medicamentos adentro”, aseguró la comunicadora quien tuvo que recurrir a la Policía para intentar sacar a su hija.



También agregó que a raíz de la violenta actitud que tuvo el hombre su hija se encerró en la habitación y que padeció ataques de pánico por la situación que vivía.



“Yo no doy más, estoy cansada y quiero que se conozca la clase de persona que es. Catorce denuncias tiene esta persona, conozco siete denuncias de siete personas distintas que también apuntan contra este hombre. Soy una persona que tiene miedo y que no puede salir de su casa, a causa de eso perdí un turno de una cirugía por miedo a salir. Desde que vino de Panamá mi vida es un verdadero infierno”, reclamó la entrevistada.



También narró que semanas atrás, al regresar a su casa, notó que la puerta de acceso a su departamento tenía electricidad. Y que al confirmar con un electricista indicó que por fortuna esquivó recibir una descarga que la pudo afectar de gravedad.



Pero más allá de las ideas y venidas al Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, Martínez sostuvo que hace pocos días la Justicia le otorgó un botón antipánico. Aunque ahora reclama que las autoridades judiciales fijen una restricción de acercamiento al dueño del lugar ya que teme por su vida.



“Quiero que garanticen que pueda vivir tranquila hasta el 30 de diciembre que tengo que irme de este lugar. Yo no me quiero quedar acá, pero exijo que se me restituyan los servicios básicos que esta persona me niega desde hace meses”, indicó Martínez quien cada vez que tiene que cargar su nebulizador portátil que le brinda aire y la oxigena debe ir hasta una plaza céntrica.

En cifras

8 Es la cantidad de denuncias que realizó la comunicadora contra el propietario del inquilinato. Todas en la seccional Primera de la Unidad Regional I