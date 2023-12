Santo Tomé: vecinos de Paraje Vialidad reclaman servicio de agua potable

martes 05 de diciembre de 2023 | 15:31hs.

La preocupación crece en los vecinos de Ruta Nacional 14, km 687, frente al destacamento de Vialidad Nacional, zona conocida como "Paraje Vialidad". Es una situación desesperante, a medida que pasan los días, ya que no hay un principio de solución a la vista. Las versiones son cruzadas, los damnificados afirman que no deben y que el encargado de dar el servicio no tendría motivos para haber cortado. Y el encargado, en tanto, indica que se sintió intimidado, que lo habrían "patoteado", y por eso tomó la determinación de cortarles el suministro.

Ayer, lunes, por la tarde, se hizo presente en el lugar el fiscal Facundo Cabral, acompañado de otras autoridades. El fiscal habría citado al responsable del tanque en el Juzgado de Mediaciones, buscando alguna solución al conflicto.

Mediante notas publicadas en diferentes redes sociales y medios de comunicación, vecinos dieron a conocer la situación, ya que hace casi un mes están sin agua. Son en total 36 familias las que viven en la zona, y están padeciendo la falta de suministro, siendo que hay personas adultas mayores y con discapacitadad.

Por parte de la familia propietaria del terreno donde está ubicado el tanque comunitario nadie quiso dar testimonio, o explicar qué fue lo que pasó, sólo remitieron a los medios a su abogada. "Nos estamos arreglando con bidones, los bomberos nos trajeron también ayer", expresó una vecina.

"Fuimos a Fiscalía, hicimos la denuncia, no tenemos ninguna información de porqué el vecino cortó el agua. Nosotros tenemos personas mayores, discapacitados, y no tenemos agua para tomar. Ocupamos un pozo viejo (aljibe) lleno de bichos para bañarnos", dijo otra lugareña. "Yo tengo pagado hasta diciembre, o sea que no es por falta de pago, no sé qué problema tuvo el hombre que está a cargo".

"En la zona de la chacra estamos sin agua, es una necesidad primordial, estamos pasando injustamente, no podemos seguir así. Yo ahora estoy pagando para que me traigan agua. Queremos una solución, no queremos problemas con los vecinos, sólo contar con el servicio en nuestras chacras", afirmó otro poblador, y acotó: "No es justo que por el problema con uno o dos vecinos, paguemos todos nosotros".