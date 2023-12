Psiquiatra aseguró que Rita sólo tuvo una amnesia y descartó una psicosis

martes 05 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

El 7 de septiembre del 2020 a las 12.30 Rita Cervantes Martínez (31) fue dada de alta junto a su hija recién nacida luego del parto y dos días de internación en el Hospital Materno Neonatal de Posadas. Salió caminando sola, la forma en que había llegado y como había transcurrido ese lapso en el nosocomio.



Era plena pandemia y no había visitas en los centros de salud, pero sobre todo nadie de su entorno sabía que estaba embarazada e incluso la buscaban por toda Posadas por su ausencia de dos días. Ella, que no tenía ningún síntoma, se había enterado en la semana número 34 que esperaba un bebé, no tenía ni panza.



Entonces tomó el colectivo que lo llevaría a su domicilio, con la beba en brazos. Campante…. hasta que la criatura lloró. Ese fue el punto de inflexión, desde ese momento no se acuerda absolutamente nada, sólo que luego fue asistida en la calle y que la llevaron a su domicilio. Ya no tenía a su hija en brazos.



Esta secuencia de inicio y final de amnesia la describieron dos psicólogas y dos psiquiatras que participaron de la pericia psiquiátrica a la acusada de intentar asesinar a su beba con un cuchillo y dejarla abandonada en una bolsa en las orillas del arroyo Mártires. Lo hicieron ante el Tribunal Penal Dos de Posadas ayer, en la quinta jornada del juicio.



La coincidencia fue de cuatro profesionales, dos del Poder Judicial y dos que actuaron como peritos de parte para la defensa, conformada por Luciana Sommer Aromí y Karen Dalila Rodríguez De Olivera. También señalaron que Rita sentía culpa, sobre todo por el “deber-ser” de madre y el posible señalamiento de los demás porque no supo de su embarazo y por lo tanto no lo transitó con los cuidados pertinentes.



La discrepancia, en tanto, fue planteada en lo que se definió como estructura de personalidad, ya que las peritos de parte consignaron que Rita presentó una psicosis, mientras las demás diagnosticaron una neurosis. La diferencia, a grandes rasgos, es que la neurosis refiere a un conflicto con la realidad, mientras que la psicosis es la pérdida de contacto o noción con/de la misma.



Además de esto se confirmó que hoy van a cerrar la incorporación de pruebas con la declaración de los últimos testigos y que la acusada decidió declarar ante los jueces para dar su versión de los hechos, algo que no había ocurrido en el juicio. Asimismo, mañana se concretarán los alegatos finales y se prevé que luego los jueces den a conocer la sentencia.



Declaraciones

La primera profesional que declaró fue María Pedrozo, quien se presentó como especialista en psiquiatría. Mediante las consultas de la defensa confirmó que “manifestaba culpa con su embarazo - por no haberse dado cuenta - y se confundía del primero o segundo embarazo”.



También relató que ante el riesgo de perder el equilibrio Rita activó un mecanismo de defensa inconsciente: “Ella en un primer momento niega estar embarazada de forma inconsciente y posteriormente disocia, como si fuera otra persona la que estuviera embarazada. No puede hacerse cargo de la situación porque era muy peligrosa para su psiquis”.



Con todo esto, consideró que no podía comprender sus acciones y dio como ejemplo que le puso el nombre de su primer hijo a la beba que presuntamente luego abandonó. Es decir, se refirió no sólo a lo ocurrido posparto, sino también antes de lo mismo. La perito de parte describió estas y otras confusiones como “la conducta desorganizada” de la acusada como el indicador de una psicosis.



“Rita percibía que tener una niña implicaba tener mucho más riesgo que tener un varón”, expresó después, relacionándolo con los abusos sexuales de los que fue víctima la acusada en la infancia.



Luego declaró Florencia Roldán del Piano, psicóloga del Poder Judicial, quien primero confirmó que Cervantes Martínez estaba en condiciones de declarar y luego hizo un informe más amplio en los que dejó en evidencia entre otras cosas la falta de contención y herramientas para manejar las emociones de la sospechosa.



Roldán del Piano se refirió a la amnesia de los hechos por los que está siendo juzgada, es decir, del intento de homicidio “pero no quiere decir que de forma previa y posterior a los hechos no haya habido conciencia de la situación. En forma posterior y previa ella no hace referencia y alusión concreta cuestiones de tinte emocional. No hay indicadores de delirio”.



Con todo esto, la profesional concluyó que “no hay elementos concretos para firmar una psicosis”. Consideró que a partir de los sentimientos de culpa y angustia por enterarse de su embarazo en el tercer trimestre el mecanismo defensivo fue la negación y disociación. “Y la negación y disociación se presentan en cuadros neuróticos”.



La psicóloga realizó el informe con su par Carolina Barrios, la otra perito convocada por la defensa, y coincidió con el estado de conciencia antes y después del hecho, pero discrepó sobre el último punto al afirmar que la imputada sufrió una psicosis y no una neurosis.



El fiscal Vladimir Glinka preguntó cómo una persona psicótica pudo haber planeado tener a escondidas a su hija al no avisar a nadie, al robar el documento o inscribirse con otro nombre.



Es decir, cuestionó que eso se tratase de una conducta desordenada -algo que también había hecho con Pedrozo -.



Barrios, sosteniendo su postura, explicó: “La desorganización está previa, solamente al momento del brote psicótico hay una disociación total de la realidad, pero mientras tanto tiene una conducta psicótica pero más o menos va relacionándose con la realidad según ciertos ideales”. Rita no recuerda desde que salió del hospital, coincidieron las profesionales. Foto: Gianella Perotti

La firmante

Por último fue el turno Cintia Roxana Diplotti, médica psiquiatra del Poder Judicial que confeccionó la pericia psicológica sobre Rita junto a otro colega.



Explicó que de las entrevistas participaron las tres profesionales que habían declarado anteriormente, pero en un rol de garantes o fiscalización de que todo se haga correctamente sin perjuicio de que después ellas sacaron sus propias conclusiones e hicieran sus propios informes.



“Los que más nos llamó la atención es que en general todas las instancias del relato eran muy coherentes, entendibles, con un criterio de circunstancia acorde a la realidad que estaba viviendo hasta que, por lo que ella nos comentó, sube a un colectivo, llora su bebé y ahí es donde se pierde hasta que la encuentran unos vecinos”, inició.



La situación, amplió, tiene límites muy delimitados. “Es muy raro en una persona que no se acuerda de un episodio traumático por ejemplo, tenga tan limitada la memoria. Por otro lado, en las cuestiones traumáticas generalmente hay como flashes de recuerdos que en este caso no lo tienen”, explicó.



Sobre la personalidad o la estructura de personalidad, la profesional consideró la neurosis: “Por todo lo que evaluamos, teníamos mucha información de una base neurótica de la personalidad que no pudo sostener una realidad que se le venía en algún momento encima y que esta instancia sucediera todo lo que sucedió vitalmente hasta esa amnesia”.



Dijo que “sólo hubo amnesia y no una ruptura de la realidad de tipo psicótica” señalando que no hubo alucinaciones visuales, auditivas o delirio de persecución. El fiscal Glinka puntualizó en ese concepto y la profesional señaló que “tiene que haber algo más, no sólo la amnesia” y esto se enmarcaría en un estrés postraumático.