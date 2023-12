Con la sentencia en el horizonte, se reanuda el juicio a Rita Cervantes

lunes 04 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

La primera semana del juicio contra Rita Cervantes Martínez (31), la mujer que está acusada de intentar matar y abandonar a su bebé de dos días, giró en torno a la inconsciencia de su embarazo y psicosis posparto. Todo fue descrito por profesionales capacitados, pero también ratificado por los testigos de su entorno.



Los mismos testigos hablaron de su rol como madre y destacaron su compromiso con la crianza de su hijo mayor. Incluso Dardo Panchuk, expareja y padre de ambos hijos de la acusada, expresó que le pidió al Juzgado de Familia que Rita pueda ver a su hija, alegando que “es una gran mamá, siempre fue excelente. Espero que Rita vuelva con su familia porque sus hijos la necesitan”.



En este contexto en la jornada de hoy en el Tribunal Penal Dos de Posadas se reinicia el debate oral y público. Está previsto que las testimoniales continúen y que sigan hasta mañana, cuando se cierre la etapa de incorporación de pruebas. El miércoles, en tanto, se desarrollan los alegatos y posiblemente se conozca la sentencia.



Como viene informando este medio, el Tribunal está compuesto por los jueces César Yaya (presidente), Gregorio Busse y Carlos Jorge Giménez. En tanto, la acusada es representada por las defensoras Gabriela Luciana Sommer Aromí y Karen Dalila Rodríguez De Olivera y el Ministerio Público Fiscal está a cargo de Vladimir Glinka.



Se prevé que durante estos días continúen las testimoniales de profesionales médicos, pero lo más importante será el aporte de los policías que asistieron a Rita en primera instancia.



Pero más allá de eso, aún hay un gris en la reconstrucción certera de los hechos y es que no se sabe concretamente lo que ocurrió en el tiempo en el que Rita fue dada de alta y la beba apareció en una bolsa atada y con un cuchillo clavado en la espalda. Incluso no hay testigos del hallazgo de la bebé -sí imágenes de cámaras de seguridad-, como lo dejó claro el joven que le salvó la vida.



Elevación a juicio

Según el requerimiento de elevación a juicio, en base a la investigación realizada en la etapa de instrucción por la fiscal Patricia Clerici, el delito comenzó el 5 de septiembre de 2020 -dos días antes del ataque y abandono-, cuando la acusada al sentir los primeros síntomas de parto se levantó, se bañó, se despidió de su pareja, cerca de las 8, diciéndole que se iba al hospital Favaloro para extirparse de un fibroma de útero.



Ese mismo día -cerca de las 9.30- le había mandado una fotografía vía Messenger a su hermana Lucía y su marido, diciéndoles nada más que se encontraba aterrada. Motivo por el cual comenzaron a buscarla en distintos nosocomios, empezando por el hospital Favaloro, en el que ella había dicho que estaba. Pero no la encontraron porque se había registrado con otro nombre.



Al no localizarla, en la medianoche del 6 de septiembre, su pareja formuló la denuncia por desaparición de persona. Mientras, tanto la mujer como su hija se hallaban bajo observación todo el fin de semana y finalmente siendo las 12.30 del 7 de septiembre fueron dadas de alta, encontrándose las dos en buenas condiciones de salud



Fue así que la mujer, de entonces 29 años, subió a un colectivo urbano con la bebé en brazos, dirigiéndose hacia la costanera oeste de la capital provincial.



Siempre según la acusación, en ese lugar, al bajar del transporte público, llevó a la menor al sur de la rotonda de la avenida Blas Pareras y con la hoja de un cuchillo sin mango la apuñaló en cinco ocasiones en la parte de la espalda, para luego colocarla en el interior de una manta y una bolsa negra de basura, dejándola abandonada mientras caía una persistente lluvia.



La pequeña permaneció en el lugar en el que la había abandonado su madre hasta que, siendo a las 17.30, fue hallada por el profesor de artes marciales Diego Penayo, quien estaba corriendo por la zona y detuvo su marcha al escuchar ruidos provenientes de una zona de piedras de la costa. Al acercarse, abrió la bolsa y descubrió que se trataba de un bebé.



La historia clínica de la recién nacida refiere que presentaba herida punzocortante en la región interescapular con orificio de salida a nivel cervical lateral derecho, con presencia de arma blanca y otras cuatro lesiones punzo cortantes en el dorso. Se encontraba a su vez con hipotermia.



Prudencia

Más allá de esto, en el alegato inicial el fiscal Glinka expresó que “la causa es difícil. No por el hecho, sino por el contexto”, agregando que “si alguien lee o escucha lo que pasó con una madre en perfecto estado de salud tiene a su bebé y que luego lo deja abandonado y apuñalado al costado de un arroyo, a cualquiera le da escalofríos”.



“Cualquiera dice que una persona cuerda no lo hace. Convivimos más fácil con la idea de que sólo una persona demente puede realizar este tipo de hechos”, continuó, refiriendo a su vez que para juzgar este caso se debe salir de todo estereotipo.



“Yo creo que ninguna de las dos posturas son las adecuadas para resolver la causa. Hay que empezar de cero y ser lo más objetivo posible”, expresó.



Asimismo, advirtió que “no hay que sacar conclusiones apresuradas. Se necesita la mayor objetividad posible”, revelando que “personalmente en esta causa vengo a escuchar. Al leer la causa todos tenemos la misma pregunta en un punto: ¿por qué lo hizo?”.