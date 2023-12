Infartante definición en el Misionero de Pista

lunes 04 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

El Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista, que fiscaliza la Femad, finalizó una gran temporada en el autódromo de Oberá, donde se vivió una definición histórica y que será recordará por mucho tiempo.



Bruno Madelaire (TCM Independiente), Ezequiel Mieres (TP Clase 1), Carlos De Ley (Copa Fiat 1.4) y Nazareno Da Cruz (TC4000 Misionero) completaron la galería de campeones que ya integraba de forma anticipada Juan Pablo Pastori (TP Clase 3).



Los ganadores de la octava fecha fueron: Valentino Mattive, que ganó la carrera exhibición de la Fórmula Renault Misionera, Darío Bogado (TCM), Carlos De Ley (Copa Fiat 1.4), Javier Kupski (TC4000 Misionero), José Luis De Lima (TP Clase 1) y Juan Pablo Pastori (TP Clase 3).



Definiciones para el infarto

La definición del Turismo Pista Clase 1 fue histórica y para el infarto. El posadeño Ezequiel Mieres llegaba con buena ventaja, pero en la serie rompió la caja y tuvo que abandonar por lo que largó la final en el fondo. El retador, José Luis De Lima, con 26 puntos abajo, sabía que solo le servía ganar y esperar que Mieres no llegue más allá del puesto diez.



Con un cielo nublado y la lluvia amenazante se largó la carrera y José Luis De Lima fue por la punta que era de Juan Finten, pero en la tercer vuelta se desató un diluvio y se tuvo que parar la carrera con bandera roja ya que todos los competidores estaban con gomas para piso seco.



Las autoridades deportivas autorizaron cambiar los neumáticos, lo que hizo correr a los mecánicos bajo la lluvia y se volvió a largar la carrera con De Lima segundo y Mieres en el puesto 11, por lo que en ese momento la diferencia se había achicado a sólo cuatro puntos.



En el reinicio, Kevin Johnson (Fiat Uno) superó a Finten y tomó la punta de la carrera. En los dos giros finales, De Lima tiró todo lo que le quedaba y primero pasó a Finten y en el giro final pasó a Johnson para terminar ganando.



Mieres cruzó la meta en el octavo puesto y parecía que se consagraba por dos puntos, pero como la carrera era por suma de tiempos de ambas carreras el posadeño terminó noveno, igualando los dos en 205 puntos. Así nadie pudo festejar ya que hubo que recurrir al desempate, buscando los mejores resultados en las finales de las competencias de la temporada.



Los dos también empataron en primeros y segundos puestos y se terminó definiendo por un cuarto puesto que logró Mieres a mitad de temporada. Una definición nunca antes vista e histórica para el Misionero de Pîsta y que le permitió a Mieres alcanzar su primer título en la Clase 1 luego de dos subcampeonatos.



Otra definición infartante fue la de la Copa Fiat 1.4, que vivió su definición más ajustada de su historia y Carlos De Ley hizo pesar su experiencia sobre los cuatro candidatos al título. El piloto de Colonia Guaraní terminó ganando la carrera y alzándose con su tercera corona en los 600 (Copa Fiat 1.4 en el 2019 y Promocional 850 en el 2007).



En la carrera De Ley presionó a Marcelo Da Cruz y una vez que lo pudo superar empezó a escaparse, Da Cruz intentó buscarlo, pero hizo un trompo y cayó al tercer lugar cuando faltaban tres vueltas para el final. De Ley cruzó la línea de sentencia con la mano en alza y escoltado por su amigo Marcelo Smichowski. Tercero llegó Da Cruz quien se quedó con el subcampeonato y defendió hasta donde pudo sus chances, pero no pudo con la experiencia del piloto de Colonia Guaraní.



Una buena presentación

La Fórmula Renault Misionera tuvo su flamante carrera presentación en la cual se impuso el obereño Valentino Mattive quien luchó palmo a palmo con el posadeño Cristian Alvez. Los dos tuvieron varios sobrepasos y se terminó imponiendo el obereño, seguido por Alvez y completó el podio Mairú Herrera Ahuad. Cuarto se ubicó Julio Da Silva, quinto Valentin Irschick y sexto Valentino Gorostiague.



Grandes carreras

En el TCM, Darío Bogado salió a buscar la victoria que necesitaba para meter presión al campeón Bruno Madelaire quien con la calculadora en mano nunca entró en roces y sumó los puntos necesarios para alcanzar el bicampeonato. La carrera la ganó Darío Bogado quien se llevó el subcampeonato, segundo, llegó Madelaire quien sumó su segundo título consecutivo en el TCM y tercero fue Víctor Cantero.



En el TC4000 Misionero, Nazareno Da Cruz (Dodge) aprovechó la ventaja de puntos y manejó los tiempos desde el segundo lugar. El obereño Javier Kupski (Ford) ganó la carrera, pero no le alcanzó y se tuvo que conformar con el subcampeonato. Cristian Grygorszyn (Chevrolet 400) llegó segundo y tercero fue Héctor Finke Jr. (Ford). Da Cruz fue cuarto y celebró su primer título en la categoría y le dio el primer título a Dodge en el automovilismo misionero.



En el Turismo Pista Clase 3, volvió a ganar Pastori (Renault Clío) y Juan Pablo Urrutia (Renault Clío), que había ganador en pista y fue recargado, terminó cuarto y aseguró el subcampeonato. El podio lo completó el paraguayo Javier Detienne (Toyota Etios) y el eldoradense Eduardo Osteneros (VW Gol).