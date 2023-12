Nacional empató de local y sacó de la pelea a Guaraní

lunes 04 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

Lo impensado en el inicio del torneo Regional pasó. Guaraní se armó para el ascenso y ayer se despidió en primera fase. Un fracaso deportivo para un club que no puede levantar cabeza.



Es que la Franja llegó a Puerto Piray con la necesidad de ganar o ganar. No le servía otra cosa, pero demostró poco desde el juego, se topó con un Nacional que no se salió del libreto y que aprovechó la presión de la visita.



El 1-1 por la 5ª fecha de la región Litoral Norte marcó el fin del pobre recorrido de Guaraní en el Regional.



Todo empezó con una polémica. La pelota pegó en la barrera y Melo cabeceó en contra y marcó gol. El línea cobró fuera de juego, pero nadie se había interpuesto entre el defensor y el arquero.



De ahí en más todo se volvió aún más caliente dentro del campo de juego. Guaraní llegó a la difícil situación de tener que ganar o ganar porque no había jugado bien. Ayer tampoco lo hizo, pero fue con más ganas que fútbol.



A los 16’, Axel Silva aprovechó que la cancha estaba mojada y remató cruzado desde lejos para el 1-0 de la Franja.



Más allá de tener el resultado a favor, Guaraní no generó fútbol. Enzo Bruno no se encontró con Abel Peralta y el mediocampo fue un lugar de paso nomas. El equipo de Piray fue abuscar el resultado y tuvo premio. Foto: Dennis Prieto

Axel Silva y Jonás Romero fueron los que más intentaron por las bandas. Silva generó otra polémica. Se metió entre los centrales y Mendoza lo bajó, pero el árbitro no compró.



Cuando se terminaba el primer tiempo, un centro que parecía inofensivo terminó en el gol de Nacional.



Melgarejo lo tocó a Gorosito en el aire. El arquero de la Franja la dejó caer y Olivera la mandó a guardar.



Ese tanto fue un golpe muy grande del que Guaraní no se pudo levantar. El complemento fue puro nerviosismo.



Manuel Dutto mandó todo lo que tenía para ganar, pero no hubo fútbol. A la Franja, como en los tres partidos que jugó, todo le costó mucho.



Hubo dos polémicas más. Dos penales a Yamil Cáceres no sancionados, pero ese no fue el detonante por el que la Franja se despidió del Regional.



Es cierto que el arbitraje dejó mucho que desear, pero también es cierto que la foto del final fue la de More tirándole centros a Matías Presentado, un central reconvertido en centrodelantero.

El arbitraje fue polémico de principio a fin y no estuvo a la altura. Foto: Dennis Prieto

Ni siquiera la expulsión de Torres le dio a Guaraní la chance de ponerse mano a mano con Mendoza.



Puerto Piray fue puro festejo, porque logró algo histórico: eliminó a Guaraní en la primera fase del torneo Regional.



Nacional no está clasificado. Ahora dependerá de que el eliminado Guaraní le gane o al menos empate con Central Iguazú en la última fecha en Villa Sarita.



Eso poco le importó al equipo y su gente, porque el festejo fue como el de un campeonato.