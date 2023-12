Las definiciones están a tiro

domingo 03 de diciembre de 2023 | 8:45hs.

Tras la salida de Jonathan Schunke, César More será uno de los centrales de la Franja en Puerto Piray. Foto: Dennis Prieto

Tras la salida de Jonathan Schunke, César More será uno de los centrales de la Franja en Puerto Piray. Foto: Dennis Prieto

Estaba previsto que la 5ª fecha de la región Litoral Norte del torneo Regional se pusiera en marcha ayer en Posadas, donde El Brete iba a recibir a Mandiyú, pero las precipitaciones que cayeron en la capital misionera hicieron que el partido se reprograme.



Entonces hoy, a partir de las 17, se jugarán todos los partidos que tienen como protagonistas a equipos misioneros y varios van por la clasificación a la siguiente etapa del torneo Regional.



En la zona 1 todo está resuelto. Mitre clasificó y cerrará la fase de grupos como local en el estadio Tito Cucchiaroni ante Rosamonte, que está último. El Auriazul tendrá luego un par de semanas para preparar lo que será el primer cruce de los mano a mano, mientras espera rival. El Yerbatero cerrará el grupo ante La Picada, el otro eliminado de la zona.



Uno de los partidos que más promete en la previa se jugará en la Villa Olímpica de Puerto Piray. Guaraní tendrá que ir por todo ante Nacional. A la Franja solamente le sirve ganar, mientras que los del Alto Paraná buscarán dar el golpe y eliminar a uno de los grandes candidatos a pelear por el ascenso al Federal A.



En dos presentaciones, los de Villa Sarita apenas rescataron un empate, por eso están en el fondo de la tabla de la zona 2 y de ahora en más sólo pueden ganar si pretenden seguir avanzando en el torneo.



Además de la presión por el resultado, durante la semana Guaraní sufrió la baja de Jonathan Schunke, quien decidió terminar su carrera como futbolista y empezar su camino como entrenador, lo que sin dudas será un condimento especial para el encuentro en Puerto Piray.



El defensor buscó sus pertenencias del club y así, en silencio, terminó su carrera como futbolista.



Volvió a Guaraní con el sueño del ascenso al Federal A, pero las lesiones no lo dejaron continuar y decidió terminar su carrera como futbolista, para darle paso a la de entrenador, ya que dirigirá la Reserva de Estudiantes, club en el que jugó 8 años en la máxima categoría del fútbol argentino.



Schunke pegó la vuelta desde la B de Chile, estuvo en el empate ante Nacional en Villa Sarita y en la derrota ante Central Iguazú como visitante, pero una artrosis crónica en la cadera y otra en una de sus rodillas hicieron que la decisión de retirarse se acelerara.



Timbó y Atlético Posadas protagonizarán el duelo de líderes en la zona 3. Un triunfo de los de Jardín América les asegurará el primer lugar, ya que en el encuentro en Posadas ganaron por 2-0 y si terminan igualados en el primer lugar, correrán con la ventaja de haber ganado los dos duelos entre sí.



El Decano tendrá que ganar fuera de casa para ilusionarse con el primer puesto y la clasificación a la siguiente fase, sin depender de otros resultados.



Además, Candelaria será local ante River de Villa Bonita, que tiene pocas chances de avanzar como uno de los mejores segundos. Para eso deberá ganar en la antigua capital y esperar a lo que suceda en Jardín América.



En la zona 4 todo está dado para que Brown logre la clasificación. El Verdirrojo jugará ante Atlético Oberá como visitante y si logra el triunfo no dependerá de ningún resultado para festejar el pasaje a la siguiente etapa.



Es que el Verdirrojo le saca 4 puntos a El Brete, que será local ante Mandiyú. Los de San Isidro necesitan ganar y esperar que, al menos, Brown no sume de a tres para mantener sus expectativas de terminar como primeros.



Por su parte, Atlético Oberá está a la espera de la resolución del encuentro que disputó la semana pasada ante Mandiyú en Garuhapé y que fue suspendido por la expulsión de varios jugadores del Decano, que perdía 1-0. La dirigencia obereña realizó el reclamo y el Consejo Federal deberá determinar en la semana qué sucederá con ese partido.



De todas maneras, Atlético Oberá irá en su casa por un triunfo ante Brown que lo deje cerca del líder y que le permitirá llegar a la última fecha con chances de avanzar de ronda.



Además, la 6° y última fecha definirá para los grupos de cuatro equipos, cuál será el mejor segundo de toda la región, que se sumará a todos los primeros de cada zona para la etapa de mano a mano. Hoy ese lugar lo tiene Atlético Posadas.