Rescataron el cuerpo de la joven ahogada en un camping

domingo 03 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

Rescatistas encontraron ayer el cuerpo de una joven de 25 años que cayó a las aguas del arroyo Once Vueltas de Florentino Ameghino. Se trata de Carolina Claros Correia, oriunda del Paraje Guatambú de Mojón Grande, quien el viernes subió a una piedra para tomarse una fotografía en el Camping Salto Carpes del Paraje Puerto Rosario. Pero en esas circunstancias, se resbaló golpeándose la cabeza y cayó a las aguas del arroyo Once Vueltas.



Fueron los efectivos de la Policía junto a Bomberos de la Policía y Voluntarios de San Javier quienes, mediante la utilización de una máquina retroexcavadora de la Municipalidad de Ameghino, pudieron movilizar la piedra desde la que la joven había caído al agua. Y tras hacerlo, se logró extraer su cuerpo, que fue reconocido por sus padres.



Desde el juzgado interviniente se ordenó la investigación del hecho y la realización de una autopsia para determinar la causa del fallecimiento.



Trágico final en San Javier

Por otro lado, ayer fue hallado el cuerpo de otro joven que estaba desaparecido en aguas del río Uruguay, en San Javier.



Se trata de Geremías Cáceres, de 17 años, quien el pasado domingo 26, se encontraba junto a su hermano, en la zona conocida como Punta de Piedra sobre la costa del río. Fuentes del caso indicaron que el adolescente ingresó al agua con intenciones de refrescarse y no volvió a salir.



El hermano de 19 años del adolescente fue quien alertó a los efectivos y desde ese momento se desplegó un importante operativo de búsqueda, en conjunto con personal de la Prefectura Naval Argentina.



Finalmente, durante la jornada de ayer, el cuerpo fue encontrado en San Borja, Brasil, sobre el río Uruguay.