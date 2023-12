Exfiscal civil de San Vicente y su pareja fueron condenados por estafa

sábado 02 de diciembre de 2023 | 23:09hs.

A cinco años de su desplazamiento del cargo de fiscal Civil, Comercial, Laboral y de Familia de San Vicente, Nilda Genoveva Gauna fue condenada a dos años y medio de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la justicia y una multa económica de 376.800 pesos.



La exfiscal fue hallada culpable del delito de "negociación incompatible con el ejercicio de funcionario público, en calidad de autora en concurso real, con el delito de estafa como coautora". En tanto, Fernando Walter Levinson -pareja de Gauna- fue condenado por estafa y recibió la pena de un año de prisión en suspenso.



La sentencia fue impuesta la semana pasada por el Tribunal Correccional Uno de Oberá, órgano unipersonal a cargo de Adriana Denise Zajaczkowski.



En el debate oral se determinó que la exfiscal aprovechó su cargo público para intervenir como abogada particular en un expediente sucesorio por la muerte de un hombre, mediante lo cual logró que la aseguradora transfiera el monto de la indemnización a la cuenta de su pareja Levinson.



En aquel momento fueron 270.000 pesos, monto que actualizado implicaría una cifra millonaria. Precisamente, la trama se develó por la denuncia de la viuda del fallecido ante el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo de Gerardo Casco.



En noviembre del 2018 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) separó del cargo a la fiscal bajo sospechas de incumplimiento de los deberes de funcionario público.



Para evitar un jury de enjuiciamiento Gauna renunció a su cargo a principios de 2019, lo que no frenó la continuidad del proceso penal que derivó en el reciente fallo. Desde la defensa anticiparon que apelarán la condena.



La denuncia

Nilda Gauna asumió como fiscal en 2012 y apenas permaneció seis años en el cargo. Tras la denuncia en su contra, el juez Casco ordenó el allanamiento de su despacho y se procedió al secuestro de su computadora. Luego, peritos informáticos de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial hallaron elementos de peso para sostener la acusación.



Pero lo sustancial fue el testimonio de Susana Gregorio, quien denunció que la fiscal le entregó dinero en su propio despacho, donde la atendió como abogada particular. Gauna y su pareja Levinson cobraron 270.000 del seguro por la muerte del esposo de Gregorio, para lo cual falsificaron firmas.



"La conocía a Gauna porque éramos vecinas y fui a la fiscalía para que me asesore para cobrar el seguro por la muerte de mi esposo. Hablamos y me dijo que me cobraba el 40 por ciento para hacerme los trámites, pero me pidió que no le cuente a nadie porque ella no podía cobrar nada", mencionó Gregorio.



Incluso, aseguró que la autorizó para "falsificar la firma de mi hijo, que no iba a pasar nada porque ella era abogada y fiscal". Hizo todos los trámites, pero el dinero no llegaba, hasta que un día Gauna la citó a su despacho y le entregó 26.000 pesos de dos cuotas, le dijo. Una tercera cuota la cobró de manos de Levinson.



Disconforme con el pago, Gregorio se contactó con el seguro y le informaron que transfirieron 270.000 mil pesos en una sola cuota a nombre de Fernando Levinson. "Dijeron que figuraba como el único familiar de mi marido y yo ni sabía quién era. Me asesoré con un abogado y radiqué la denuncia", mencionó.



Asimismo, aseguró que Gauna se acercó hasta su casa para disculparse y pedirle que levante la denuncie, a lo que no accedió.

En cifras

$376.800 Además de la pena a prisión en suspenso y la inhabilitación, a Gauna se le impuso una multa económica por 376.800 pesos en efectivo.

$270.000 Según las investigaciones, tanto la exfiscal como su pareja se quedaron con 270.000 pesos del seguro por la muerte del esposo de Susana Gregorio.