“Salté la baranda, abrí la bolsa y vi que era una bebé”

sábado 02 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

En un día lluvioso durante el período de la cuarentena, la rutina cotidiana de Diego Penayo se transformó en un acto de valentía que cambiaría para siempre el destino de una pequeña vida.



Mientras aprovechaba los horarios de salidas recreativas para correr, la tarde del 7 de septiembre de 2020 tomó un giro inesperado en las orillas del arroyo Mártires, donde encontró a una bebé abandonada envuelta en una manta dentro de una bolsa. Luego, se conocería como O, hija de Rita Cervantes Martínez (31), quien desde el pasado lunes es juzgada por intento de homicidio agravado por el vínculo.



“Todavía estábamos en cuarentena pero con horarios de recreación permitidos. Yo estaba aprovechando ese momento para salir a correr, alrededor de las 4 de la tarde, y estaba lloviendo, así que no había nadie en la calle”, comenzó su relato Penayo, quien es personal trainer, en conversación con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.



En esa línea, detalló que “corría en dirección a Andresito y Santa Cruz, por la Costanera Oeste. Fui hacia el lado del Club Capri y antes de llegar al puente de Villa Cabello, escuché un ruido donde está el muro de contención. Me pasé un poco de largo y me quedé pensando si volvía o no, y si el ruido no era por la lluvia cayendo contra algo”.



Finalmente, su instinto lo hizo regresar y metros después notó movimientos provenientes de una bolsa negra. “Lo primero que pensé era que abandonaron perros o gatitos, que los embolsan y los tiran cerca del agua. Salté la baranda, abrí la bolsa y vi un bebé”, recordó.



“Parecía un muñeco porque era chiquito. Yo no suelo tener contacto con bebés, menos recién nacidos. Cuando le toqué la cara, me di cuenta que era una persona”, explicó, agregando que “lo siguiente que pensé, fue que quizá alguien estaba pescando, con el bebé embolsado para que no se moje y se lo olvidó”.



Sin embargo, al percatarse que la bolsa estaba apretada en el cierre y que no había nadie cerca, supo que debía actuar. “Crucé la baranda y empecé a caminar sabiendo que nadie me iba a subir a su auto porque era cuarentena. Ya sabía que quería ir al comando y empecé a correr. El bebé lloraba pero no muy fuerte”, explicó.



“Cuando llegué a la seccional y les dije que encontré un bebé, primero no me entendieron mucho porque tenían cintas de seguridad y otras medidas de distanciamiento por el Covid-19. Les expliqué que necesitaba ayuda por la situación, la Policía reaccionó y me tomó declaración”, ahondó sobre el momento del rescate.



Más tarde, ya en su domicilio, Diego se enteró que se trataba de una bebé que tenía heridas de arma blanca. Respecto de lo último, mencionó que “pensé lo peor, que iban a pensar que yo hice algo malo. Pero hice lo que tenía que hacer y fue todo lo contrario, nadie me dijo nada”.



Asimismo, remarcó que “si a alguna persona le pasa una situación parecida, tiene que hacer lo mismo que yo”.



“Me di cuenta que el bebé lloraba, pero no lo desenvolví; empecé a moverme en busca de ayuda y el comando era lo que me quedaba más cerca”, completó el entrevistado, quien prestó declaración como testigo en la jornada tres del debate oral, que se lleva a cabo en la sala de audiencia del Tribunal Penal Dos de Posadas, y que continuará el lunes a las 8.30 con más testigos.



El hecho

Los acontecimientos que serán tema de debate hasta por lo menos el próximo miércoles se registraron hace tres años -el lunes 7 de septiembre-, cuando el instructor de gimnasia descubrió a una recién nacida llorando, con un puñal clavado en el torso y otras heridas de arma blanca.



La bebé -hoy de tres años- fue encontrada envuelta en mantas dentro de una bolsa de residuos en la Costanera Oeste de Posadas. La investigación reveló que había nacido dos días antes en el Hospital Materno Neonatal y su madre había ingresado con un documento falso a nombre de Paula González.



La conexión entre la imputada y el caso se estableció gracias a una denuncia de desaparición del hogar, formulada por su esposo.