Detuvieron a un sospechoso de abuso en perjuicio de sus nietas y sobrinas

sábado 02 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

Hace cuatro meses una niña de 7 años quedó huérfana de madre y se mudó a vivir con una tía, ya que el padre nunca se hizo cargo de la criatura. Dicha circunstancia trágica permitió develar una oscura trama que hasta entonces permaneció oculta.



En un entorno seguro, la niña contó que había un tío que la manoseaba; pero no sólo eso, sino que dos nietas del hombre habrían padecido lo mismo.



Los dichos de la criatura trascendieron rápidamente en el seno familiar y llegaron hasta una joven de 24 años, otra sobrina del sospechoso, la cual aseguró que también fue ultrajada por el mismo individuo cuando era pequeña.



En consecuencia, el último martes la tía a cargo de la custodia de la niña de 7 años y la chica de 24 se presentaron ante la Comisaría de la Mujer y radicaron la denuncia contra Juan Carlos C. (64).



En tanto, durante las últimas horas el Juzgado de Instrucción Uno ordenó la detención del implicado bajo el cargo de abuso sexual agravado por el vínculo.



En principio, las víctimas serían sus nietas de 8 y 4 años, y sus sobrinas de 7 y 24, aunque los hechos contra la última se registraron cuando era menor, tal se asentó en la denuncia.



El primer indicio de los abusos lo dio la niña que se encuentra al cuidado de su tía tras quedar huérfana de madre, quien relató que su tío Juan Carlos C. la manoseó aprovechando que estaban solos en el auto.



Además, comentó que las nietas del hombre le contaron que también las manoseaba a ellas cuando no había otros adultos cerca.



Grave acusación

Ante tremendo testimonio, en primera instancia la denunciante decidió conversar con la niña de 8 años, la cual corroboró la acusación.



“No quiero que me lleve más a la escuela, también me agarra la mano para que yo le toque…”, precisa la denuncia ahondando en detalles aberrantes en perjuicio de las niñas de 8 y 4 años, las cuales vivían en la misma casa del acusado.



Por ello, la mujer se dirigió al domicilio y le preguntó al hombre si lo que decían las niñas era verdad, ante lo cual negó todo.



Casi en paralelo, una sobrina que actualmente tiene 24 años se contactó con la denunciante y le manifestó que cuando tenía 7 años su tío abusó de ella en más de una ocasión.



En la denuncia agregó que tiene primas y tías que actualmente residen en Brasil y en la provincia de Neuquén, las cuales también habrían sido víctimas de abuso por parte de la misma persona.



En función a lo relatado, el juzgado interviniente solicitó la activación del protocolo del Gabinete de Asistencia Forense (GAF) para víctimas de abuso sexual y que se proceda a la detención del sospechoso.



También se dio parte al Departamento de Niñez municipal para la correspondiente asistencia y seguimiento que requiera la pesquisa.

Otro abuelo denunciado por abuso

El último jueves, una mujer de 29 años denunció que su hija de 12 habría sido víctima de abuso sexual por parte del abuelo paterno. El sospechoso fue identificado como Santos B. (67).



En su relato ante la Comisaría de la Mujer de Oberá, la madre de la menor detalló que el domingo a la tarde regresó a su casa y notó que su hija se hallaba llorando.



Al preguntarle el motivo de su malestar, la niña le mencionó que su abuelo le pidió un abrazo y un beso en la boca, pero como la menor se negó, el implicado trató de convencerla dándole 80 pesos.



La criatura tampoco tomó el dinero y salió de la vivienda, circunstancia en que el abuelo manoseó sus partes íntimas.



Tras escuchar a su hija, la progenitora el recriminó a su suegro por su accionar, aunque el hombre negó los hechos.



Por el momento, la causa fue caratula como abuso simple, por lo que el sospechoso no fue detenido, aunque se ordenó la prohibición de acercamiento hacía la menor.