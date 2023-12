Tornero fue arrestado por abusar de la amiga de su hija

sábado 02 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

Durante una charla íntima entre madre e hija adolescente, el tema de la pubertad salió de un momento a otro en la conversación. Con el correr de los minutos, ante una consulta en particular de la mujer, la menor de 13 años relató a su progenitora una grave situación que le tocó vivir hace más de un año y que la atormenta constantemente.



Entre lágrimas, la adolescente narró que fue abusada por el padre de una de sus amigas del barrio, lo cual generó la conmoción en la mujer y la posterior denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Jardín América, localidad donde vive la familia.



Esto derivó en la detención del acusado, un tornero de 48 años quien permanece alojado en la comisaría de Puerto Leoni, a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América desde octubre.



Los hechos fueron narrados por la propia víctima, de 13 años, quien acompañada de su madre habló con este matutino.



“Mi vecino abusó de mí en su casa. Sucedió una noche en 2022, cerca del baño, cuando me quedé a ver una película con mi amiga. Luego nos quedamos dormidas, él me despertó, me llevó a las fuerzas e hizo eso”, precisó la menor. A su vez, remarcó que guardó casi un año de silencio hasta que finalmente pudo contar lo que había padecido.



A su turno, la tutora agregó que hasta el momento en que se enteró de lo ocurrido mantenía una buena relación con la pareja del acusado, quien vive a pocos metros de su hogar. Aunque también comentó que a la primera persona adulta que contó de lo ocurrido fue justamente a su vecina. Aunque esta última, nunca creyó los padecimientos de la menor y defendió en todo momento a su pareja.



“Con ellos había muy buena relación, pero desde el año pasado mi hija empezó a ir menos a ver a su amiga. Yo primero no me di cuenta, luego pensé que era porque creció, ya que hay dos años de diferencia entre ellas, pero la realidad era otra”, comentó la mujer.