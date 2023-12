Seguridad laboral en la mira tras tres muertes en accidentes de trabajo

viernes 01 de diciembre de 2023 | 6:07hs.

Los accidentes laborales son eventos no planeados que ocurren en el entorno de trabajo que dependen de múltiples factores que van desde condiciones inseguras y prácticas laborales inadecuadas hasta factores humanos y fallas en equipos o maquinaria. Estos eventos pueden resultar en lesiones e incluso terminar con la vida de las personas. En los últimos días trascendieron al menos tres casos de trabajadores que perdieron la vida mientras desempeñaban sus tareas y oficios.

Uno de ellos ocurrió en Garupá, un joven de 20 años murió electrocutado mientras realizaba trabajos de conexión de fibra óptica y al recibir la descarga cayó al suelo. Asimismo, en una obra en construcción en Oberá ocurrió el deceso de un trabajador de 38 años que habría caído desde un noveno piso. También en el kilómetro 6 de la ruta costera 2, dos personas sufrieron electrocución mientras trabajaban, una de ellas falleció. Todos ellos fueron comunicados y constatados por la Policía de Misiones.

En este sentido, Diego Fontana, presidente del Colegio Profesional de Seguridad e Higiene de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Uno no puede dejar de pensar que es muy elevada la cifra de muertes en corto tiempo siendo que hay tecnología, hay procedimientos y formas de evitar estos accidentes mortales. Vemos que está fallando la seguridad, asesoramiento o negligencia del personal también, en un accidente perdemos todos”.

“Muchas veces ocurren por falta de capacitación, falta de usos de elementos de seguridad, cuando se hacen las investigaciones, se busca la causa raíz y no un culpable. Hemos visto la falta de evaluación de riesgo en los puestos de trabajo. La ley establece que todas las personas tienen el derecho a negarse ante casos de riesgo, porque hay empresas que a partir del 1,60 metros -o incluso a partir de 60 centímetros- ya consideran trabajo en altura, entonces mejoran la seguridad de sus establecimientos”, contó.

Además explicó que en el caso de las descargas eléctricas todas las empresas tienen que contar con un interruptor diferencial ya que es ley, “la legislación establece un medio eficaz que funciona para esos casos, entonces lo que está fallando es la capacitación o el entrenamiento del personal para utilizar los elementos de seguridad.

En cuanto a los controles para que se cumplan estas medidas, una vez que un empleador denuncia una obra, lo visita la ART para controlar y hoy en día las inspecciones se realizan pero hay que ver si son suficientes”.

“Cuando se emplea a alguien uno tiene que preguntar si tiene un seguro porque el siniestro lo va a pagar el dueño del establecimiento o del lugar, así que de entrada cada persona que contrata un trabajo tiene que estar consciente que es responsable y a su vez tiene el derecho de controlar que use los elementos de seguridad. Legislaciones hay pero hace falta cumplirlas”, indicó.

Las recomendaciones preventivas son actualizadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo -que constantemente lleva adelante capacitaciones en cuanto a seguridad-, y sus especificaciones dependen de cada tarea y sector productivo.

Matrículas

Fontana detalló que en la provincia de Misiones son 450 los profesionales matriculados en el Colegio que fue creado hace muy poco, “pero hay personas no matriculadas que no deberían estar ejerciendo porque si lo está, ante cualquier irregularidad, se denuncia y el colegio tiene la obligación de interceder ante este profesional porque si hace bien el trabajo se evitan miles de accidentes. Para habilitaciones ya el municipio hace de contralor y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo vela que ese empresario esté cumpliendo a rajatabla las legislaciones. Mientras, en otras empresas se encuentran en la etapa de afirmar que la seguridad es una inversión, ahora las pymes, medianas o gente que quiere hacer un muro no está entendiendo esta situación, que es donde están ocurriendo la mayor cantidad de accidentes”.

El presidente del Colegio Profesional de Seguridad e Higiene destacó que en el rubro de la construcción ocurren muchos accidentes ya que es un ámbito en el que se empieza algo desde cero y se culmina en una altura trabajando, “pero las estadísticas las lleva la Superintendencia de Riesgo de Trabajo según el rubro. Hoy estamos viajando a Mar del Plata a una reunión con todos los colegios del país y ahí es donde estamos interactuando para empezar a colaborar para bajar la siniestralidad que es lo que nos está preocupando para asesorar correctamente”.



En cifras

3.451

En cuanto a género en Misiones 3.451 varones sufrieron accidentes mientras que las mujeres fueron 580.

450

En la provincia de Misiones son 450 los profesionales matriculados en el Colegio de Seguridad e Higiene.





Misiones: entre enero y junio hubo 4.031 accidentes