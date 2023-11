Ya son alrededor de 40 los alumnos atendidos en el hospital de Capioví por un cuadro de intoxicación

jueves 30 de noviembre de 2023 | 9:47hs.

Desde ayer por la noche y hoy a la mañana distintos alumnos llegaron al Hospital Nivel I de Capioví, donde son atendidos por ingerir un alimento en mal estado. Donde aproximadamente son 40 los estudiantes que son atendidos en el nosocomio local.

Además, informaron que, cerca del mediodía se va a tener un dato preciso de cuantos pacientes ingresaron y se dará a conocer qué es lo que ocasionó el cuadro de intoxicación. Cabe recordar que los chicos se encontraban disfrutando de la Fiesta de las Escuelas Técnicas a nivel provincial, donde llegaron más de 1500 alumnos de 75 establecimientos educativos de toda la tierra colorada a participar de este acontecimiento con el propósito de mostrar su talento en el predio del Club Papel Misionero.

Según el testimonio de un alumno, los jóvenes comenzaron con molestias como dolores de cabeza, pero atribuyeron al calor, no obstante, cuando comenzaron con otros síntomas los profesores comenzaron a solicitar atención medica en los grupos de whatsapp. “Comenzó con pequeños dolores de cabeza entre algunos de mis compañeros, creíamos que pudo ser el calor porque no había luz. A la tardecita escuchamos qué algunos chicos estaban descompuestos, y a la hora muchos más. No se decirte cuantos son, pero vi varios casos en los grupos de whatsapp donde los profes pedían asistencia médica”, contó el alumno.

Por su parte, Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica de Misiones comentó a El Territorio: "Tuvimos que llevar a algunos al hospital si. Suponemos que es la comida o el exceso de calor ayer. Ayer fueron altísimas las temperaturas. Grave no tenemos ninguno, tampoco están internados. Se les medicó en el hospital"