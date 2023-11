Psiquiatra dijo que acusada no estaba consciente

miércoles 29 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Con testimonios de profesionales de la salud mental y representantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura que explicaron el perfil de la imputada, continuó ayer el juicio contra Rita Cervantes Martínez (31), la mujer que está acusada de intentar matar y abandonar a la orilla del arroyo Mártires a su hija de tan solo dos días de vida, el 7 de septiembre de 2020.

Con una sala de audiencia repleta y cerca de las 9, comenzó la ronda de testimoniales en el Tribunal Penal Dos.

En primera instancia, fue el turno de dar su testimonio para la psiquiatra Olga Scrimini, quien entrevistó a la acusada en noviembre del año pasado. Mediante videollamada, la especialista manifestó que “Rita estaba muy serena y no demostraba su conflicto. Tuvimos que ayudarla mucho para que pudiera expresarse”.

En esa línea, la testigo explicó que en el momento de interrogar a la imputada “pudimos comprender por qué llega a ese estado de negación al embarazo”, agregando que tuvo que ver “por una historia muy triste de su infancia, en la cual sufrió abuso por su padre”.

A su vez, mencionó que en la relación de pareja también se mostró como una persona tímida, sumisa, que le costaba pedir ayuda y hasta hablar de toda su sexualidad.

Respecto del embarazo de Martínez, la mujer indicó: “Nos costó comprender por qué había llegado al final del embarazo sin que se haya percibido absolutamente nada. Porque incluso en las fotos que vimos era muy delgada y en el noveno mes no se veía absolutamente nada de su panza”.

En referencia a lo último, remarcó que fue extraño que los médicos que realizaron la ecografía no vieron un feto, sino un bioma.

Nivel de negación fuerte

Dando los detalles del informe hecho, a raíz de la entrevista con Cervantes, fue que la médica planteó la hipótesis de que “los niveles de negación, que la llevaron a negar este embarazo, produce un inconsciente cognitivo, porque los distintos ecógrafos no vieron el feto”. Lo último fue clasificado por la testigo como algo “enigmático para la ciencia”, porque no es algo que se pueda demostrar.

No obstante, apoyándose en su vasta experiencia, mencionó que esto se puede dar cuando las mujeres tienen terror de tener una hija mujer, por haber sufrido abusos y otras experiencias traumáticas.

Profundizando en la explicación, Scrimini explicó que en muchos casos “tienen conflictos severos en el parto. Muchas entran en coma, mueren o hasta puede morir el bebé”.

Asimismo, contó: “He conocido a mujeres muy traumatizadas en el parto que luego no reconocen, por ejemplo, al hijo, dicen ‘no es mío, yo no lo tuve’”.

En otro tramo de su testimonio, la médica alegó que durante el embarazo natural, las mujeres empiezan a desarrollar un reencuentro con su infancia.

En el caso de Rita, según lo explicado por Scrimini, “hubo un proceso de reencuentro” que le ocasionó que Rita “tenga un malestar durante nueve meses que se consideraba digestivo”.

En ese marco, la testigo ratificó que “había inquietud, angustia y nadie podía comprender lo que le pasaba. Evidentemente el recuerdo y el encuentro con lo infantil estaba siendo un proceso absolutamente inconsciente”, añadiendo que “no tiene recuerdos de que ella hubiera percibido que había embarazo o que pudiera estar pensando en tener un hijo”.

En tanto, reveló que en la entrevista que tuvo con la imputada, le relató que le gustaba mucho ser madre.

“Ella me dijo ‘si yo hubiera sabido que estaba embarazada, hubiera cuidado a mi bebé’, pero que no puede entender lo que le pasó. Porque la negación fue absolutamente inconsciente”, remarcó.

El abuso que sufrió de pequeña, “impactó y produjo mucho más las posibilidades de disociación y negación”, manifestó. En referencia a la negación del embarazo, la mujer explicó que esto “no implica rechazo y odio, implica terror al tener una hija. Esta situación de negación y disociación es de desconocimiento de la situación”.

Disociación

Por otra parte, ante la consulta de qué significa que Rita haya sufrido disociación, Scrimini definió que tanto cuando la acusada llegó al hospital sintiendo que tenía un problema en la vesícula, como cuando estaba pariendo, e incluso cuando después le preguntaron su nombre y el que le iba a poner a su bebé, “no estaba como instalada en un parto anterior, pero inmediatamente no tenía claro que acababa de parir. Entonces está todo el tiempo su mente a veces en la realidad y otras veces en otra situación del pasado o en un estado de confusión”.

En tanto, otro ejemplo de la disociación que sufrió Martínez en el momento de tener a su hija se pudo observar cuando “se veía angustiada, porque no entendía por qué hizo lo que hizo”, contó.

La disociación, según lo explicado por la testigo, se dio incluso durante el embarazo, “porque su cuerpo estaba viviendo un embarazo y ella no lo estaba pudiendo registrar. Por lo tanto, tuvo una posición psicótica desde antes”.

Violencia psicológica

Ante la consulta de una violencia psicológica por parte de la pareja de la acusada, la cual está registrada en el informe de la entrevista hecha, la mujer explicó: “Ella se sintió muy abandonada, porque decía que ‘cuando contaba mis problemas él no me escuchaba, no me ayudaba con el nene, no me entendía’. Le costó entender sobre la sexualidad, porque ella tenía miedo por su experiencia anterior”.

Sin embargo, la doctora señaló que Rita los tomaba como acciones naturales y no como un desamparo de su pareja, quien “también es un hombre humilde con poca experiencia y no sabía escucharla”.

En relación al hurto de la identidad, la profesional mencionó que ella nunca supo que había agarrado el documento de alguien más y que no fue una acción predeterminada.

Nuevamente, en razón de la negación de embarazo que tuvo Cervantes Martínez, la testigo mencionó: “Me asombró que el nivel de negación sea tan fuerte. Es misterioso cómo funciona el inconsciente. No tengo elementos físicos del por qué no se visualizaba esa panza”, añadiendo que “era una persona que no sabía que estaba embarazada, estaba pariendo. Es casi como que un hombre esté pariendo”.

La tercera jornada tiene previsto continuar esta mañana con las declaraciones de más testigos que explicarán las características de una mujer que sufre psicosis puerperal, además de personas que podrán reconstruir lo sucedido durante la jornada del 7 de septiembre de 2020.



Particularidad del embarazo

Luego de la declaración de la psiquiatra, fue el momento de atestiguar para la médica Beatriz Bianco, quien detalló que Rita transitó un embarazo atípico.

“Un embarazo se nota cuando crece el abdomen de la mujer, pero hay casos que eso no ocurre”, narró, explicando que esto le puede suceder a una de entre mil embarazadas.

En esa línea, expresó que “es raro no sentir el movimiento del bebé, pero es posible”.

Por otra parte, la testigo apuntó que existió una falta en la asistencia de los médicos que la atendieron en el parto. “Tenía que haber más asistencia en el caso de que una mujer llegue sola al parto y esté sola en los días posteriores”, señaló, haciendo referencia a que no hubo averiguaciones de la familia de la imputada y tampoco se interiorizaron con la paciente.





“Su interés era que estén bien sus hijos y su familia”