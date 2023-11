Entre 5 jóvenes aglutinan 50 hechos delictivos en lo que va del año en Oberá

martes 28 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

“Estimado juez, ruego a Dios que lo ilumine en el discernimiento procurando justicia en pos del bien común de la sociedad que se ve amenazada por personas que lastimosamente no están en condiciones de administrar su libertad y vivir en paz, y al mismo tiempo se puedan encontrar caminos de sanación ante las dolencias provocadas por las adicciones y la violencia”.



En estos términos se dirigió el obispo de la diócesis de Oberá, monseñor Damián Bitar, al juez de Instrucción Uno, Pedro Piriz, en una nota enviada el pasado 11 de octubre en la cual hizo referencia a la situación de Darian Nahuel D., un joven de 19 años con un amplio prontuario por delitos contra la propiedad.



En el escrito, Bitar precisó que el muchacho tiene abierta una historia clínica en el Oasis de Misericordia, el centro de atención de adictos dependiente del obispado.



En junio del año pasado la Justicia de Paz dispuso que se someta a tratamiento para su adicción, aunque el citado sólo concurrió dos veces.



Desde entonces, Darian siguió delinquiendo y fueron múltiples sus ingresos a las diferentes seccionales de Oberá.



Según estadísticas de la Unidad Regional II, en lo que va de este año el joven fue acusado de diez hechos contra la propiedad y las personas.



Pero no es el único que acumula causas, lamentablemente. Para graficar la situación, vale mencionar que entre cinco personas suman exactos 50 expedientes en los primeros once meses del 2023. Son todos varones y tienen entre 17 y 24 años.



Es decir, en cinco nombres se concentra la mayoría de los delitos contra la propiedad y las personas en Oberá.



Triste ranking

Se trata de Franco Elisandro V. (19), sobre quien pesan 18 causas; el citado Darian Nahuel D. (19) con diez; M. A. B. (17) con ocho; Eduardo Rafael A. (23) con siete y Leonardo Humberto D. S. (24) también con siete hechos.



“De los cinco, sólo el menor se halla en libertad, por lo que en las últimas semanas se registró una sensible baja en los delitos”, comentó un vocero policial.



Agregó que los nombrados acarean antecedentes desde que eran menores y fueron detenidos en distintos procedimientos donde se logró recuperar elementos robados, en general electrodomésticos, motos, herramientas o dinero por la venta de las cosas mal habidas. En algunos casos también se les secuestró estupefacientes.



En ese contexto, en su nota al juez Piriz sobre la situación de Darian Nahuel D., monseñor Bitar, expresó el sentir comunitario por una cuestión que requiere respuestas concretas para evitar males mayores.



“Me permito compartir con usted la preocupación que genera en la comunidad la reincidencia en actos delictivos de una persona de tan solo 19 años, quien por una parte -debido a una actitud enfermiza- no mide las consecuencias de sus actos constituyéndose en un factor de riesgo para la seguridad de las personas y familias, y por otra parte, duele ver un joven con su fututo hipotecado, entre otros factores, por su adicción a las drogas”, remarcó el obispo.



Fue a robar con el perro

El sistema de seguridad por cámaras de una empresa obereña dedicada a la provisión de internet grabó el accionar de un ladrón que irrumpió en el predio y robó varios elementos que se hallaban en el interior de vehículos estacionados en el garaje.



El hecho se registró en la madrugada del pasado 4 de mayo en el inmueble de avenida Tucumán 250, en el centro de la ciudad.



Según el registro fílmico al que accedió El Territorio, a las 4.34 un joven forzó el portón de acceso del estacionamiento y tuvo vía libre.



Más allá de las características físicas y de la indumentaria que vestía el malviviente, llamó la atención que estaba acompañado por un perro blanco de tamaño mediano que lo siguió durante el atraco.



Fue así que los investigadores lograron identificar al presunto autor y allanaron su domicilio, ubicado a pocas cuadras del lugar del robo, sobre Piedrabuena y Paraguay.



Allí no sólo hallaron la ropa y las zapatillas que coincidían con lo observado en las imágenes, además de parte del botín, sino que también encontraron al perrito que quedó filmado. Esto fue clave para implicar al sospechoso.



Era Darian

El resto de los elementos sustraídos fueron ubicados en un baldío cercano, sobre calle Tierra del Fuego.



El detenido fue identificado como Darian Nahuel D. y para la Policía no fue una sorpresa, ya que a pesar de su juventud el citado posee un amplio prontuario en delitos contra la propiedad.



Luego estuvo detenido pocos días, recuperó la libertad y las autoridades no volvieron a saber nada de él, hasta principios de agosto, cuando volvió a ser capturado en el marco de la investigación por el robo a una inmobiliaria de calle Leandro N. Alem, en Oberá.



Por este último caso fueron detenidos tres personas y el detalle más sobresaliente fue que la Policía logró recuperar 11.500.000 pesos (entre dólares y reales) que estaban enterrados en un monte de la localidad de San Martín.



También por aquel hecho recuperó la libertad. El pasado 16 de noviembre volvió a ser detenido por el robo de una moto.



En 11 meses, 18 causas

La “carrera” delictiva de Franco Elisandro V. -quien sólo este año sumó 18 causas- comenzó a los 13 años y acumula expedientes en todos los juzgados penales de Oberá. En marzo, por ejemplo, asaltó una mujer a punta de pistola y le exigió dinero, aunque luego se confirmó que se trataba de un juguete. El hecho se registró en el barrio Krause.



Sorprendida por la situación, la propietaria del inmueble atinó a defenderse y arrojó un par de objetos contra el malviviente, quien apenas alcanzó a tomar una mochila y escapó del lugar.



La damnificada contó que al ver al intruso “agarré lo que tenía a mano y le tiré: un cepillo y un ventilador, y con eso salió corriendo”.



Antes, el implicado la apuntó con que parecía un arma y la amenazó diciendo: “Dame la cartera o te quemo”, pero la víctima pudo defenderse y forzó la huida del malandra.



Segundos más tarde llamó a la Policía y minutos después diferentes dependencias de la Unidad Regional II realizaron un amplio rastrillaje por la zona y lograron dar con el sospechoso, quien se hallaba escondido en un sector de malezas, cerca de su propio domicilio, en el barrio Sapucay.



Al verse rodeado por los uniformados, el implicado exhibió la pistola, salió corriendo e ingresó a la casa de su mamá. Una vez en el lugar, la propia mujer autorizó el ingreso de los policías y se procedió a la detención.



Recién ahí se constató que portaba un revólver de plástico, de color negro, con su respectiva funda. Ante los agentes su progenitora reconoció que ya no sabe qué hacer con el muchacho.