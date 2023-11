Recuperaron elementos robados a Peralta y hay otros 3 detenidos

lunes 27 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Luego de la detención de tres sospechosos por el crimen del jubilado Ramón de Jesús Peralta (69) en Leandro N. Alem la investigación policial no se detuvo y otras tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción 5 de esa localidad.



Como viene informando este medio, quien encontró a la víctima, su hijastro, expresó justamente que en el sitio había tres personas: dos mujeres y un hombre. Esto coincide con la conformación de los dos grupos de detenidos, aunque al parecer los nuevos implicados tienen más elementos en su contra.



Fuentes de la fuerza expresaron que en los allanamientos realizados en su morada hallaron un celular y la llave de la moto de la víctima, además de prendas de vestir que coinciden con las que se describió que tenían quienes acompañaban a Peralta. De todas formas anoche los seis seguían detenidos. Todos los detenidos podrían ser trasladados hoy al juzgado. Foto: Policía de Misiones

Los nuevos involucrados, según señalaron fuentes de la fuerza provincial, son Antonela M. (20), Florencia B. (25) y Horacio B. (32). Todos viven en Alem.



Como viene informando este medio, la víctima vivía sola en la casa 38 del barrio Perón. Fue su hijastro quien poco después de las 23 del jueves lo halló sin vida en su habitación.



Según expresó el testigo, lo había llamado en varias oportunidades y Peralta no le contestaba, por lo que decidió ir hasta la vivienda para saber qué sucedía. En esa instancia fue que relató que cuando llegó al lugar había dos mujeres, un hombre y niños, que cuando se descuidó desaparecieron del sitio.



Los efectivos locales confirmaron la escena y hallaron a la víctima en su cama, con una camisa en el cuello y con evidentes golpes en su cabeza. Al respecto, el médico policial que estuvo en la escena informó que presentaba un “traumatismo de cráneo, herida cortante en la región frontal”. No se observa surco a nivel cuello”.



De todas formas, las autoridades del Juzgado de Instrucción 5 de la localidad, a cargo de Raquel Zuetta, ordenaron la realización de una autopsia a la Morgue Judicial del Poder Judicial.



En la escena trabajaron distintas dependencias, como personal de Criminalística, para la realización de las pericias de rigor. Mediante personal idóneo y en base a declaraciones del familiar de Peralta se realizaron varios identikits de los sospechosos, que el hombre dijo desconocer.



En este sentido, se determinó que en la casa había faltante de pertenencias del jubilado, lo que podría determinar además del crimen que los implicados se robaron varios elementos. De todas formas hasta anoche no había precisiones de qué o cuánto se llevaron.



Los vecinos dijeron que en el sitio se había estado llevando una reunión desde varias horas antes. Además, mediante averiguaciones de la vida de la víctima se pudo establecer que era un cliente habitual de un local que está habilitado como bar y que es atendido mayormente por mujeres.



Conocedores del sitio señalaron que en verdad funciona como un cabaret, por que con todo esto se trazó la posibilidad de que el hombre haya sido víctima de viudas negras.



Los primeros detenidos fueron dos hermanas identificadas como Fabiana Marisol B. (26) y Yamila Noemí P. (28), además de un joven llamado José D.L. (23). Fuentes de la fuerza dijeron que llegaron a ellos mediante el análisis de cámaras de seguridad y diferentes averiguaciones en la zona del crimen.



En la casa donde supuestamente se ocultaban se incautaron cuatro cascos, una llave de encendido de una moto, un celular y prendas de vestir como elementos probatorios en la causa.