Comienza el juicio contra la mujer que abandonó a su bebé en un arroyo

lunes 27 de noviembre de 2023

En la sala del Tribunal Penal Dos de Posadas comienza hoy el juicio contra Rita Marianela Cervantes Martínez (31), la mujer imputada por el presunto intento de homicidio de su hija de tan sólo dos días de vida, a quien habría abandonado en la orilla del arroyo Mártires el 7 de septiembre de 2020.



El tribunal estará conformado por los jueces Gregorio Augusto Busse, Carlos Jorge Giménez y César Antonio Yaya. En tanto, la parte acusatoria será representada por el fiscal Vladimir Glinka. Mientras que Cervantes Martínez será representada legalmente por las abogadas Gabriela Luciana Sommer Aromí y Karen Dalila Rodríguez De Olivera.



La mujer que es acusada de abandonar a su bebé en el arroyo citado, ubicado a pocos metros de la desembocadura en el río Paraná, a la altura del barrio Villa Cabello, se sentará en el banquillo con las imputaciones de “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa en concurso real con hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años”.



Los acontecimientos que serán tema de debate esta semana se registraron hace tres años -el lunes 7 de septiembre-, cuando un instructor de gimnasia descubrió a una recién nacida llorando, con un puñal clavado en el torso y otras heridas de arma blanca.



Como oportunamente reflejó este matutino, la bebé -de hoy tres años-, fue encontrada envuelta en mantas dentro de una bolsa de residuos en la Costanera Oeste de Posadas, entre los puentes de las avenidas Blas Parera y Chacabuco, a orillas del arroyo Mártires.



La investigación reveló que la bebé había nacido dos días antes en el Hospital Materno Neonatal, y su madre había ingresado con un documento falso a nombre de Paula González.



Producto de las lesiones sufridas con el cuchillo con la cual fue encontrada, la víctima fue sometida a una operación de urgencia, de la cual se recuperó de forma progresiva, hasta que luego de permanecer días bajo observación, fue dada de alta y entregada a los familiares.



En tanto, la conexión entre la hoy detenida en la Unidad Penal V del Servicio Penitenciario Provincial y el caso se estableció gracias a una denuncia de desaparición del hogar, formulada por su esposo, quien alertó a la Policía de la ausencia de Cervantes Martínez poco después del hallazgo de la bebé. La bebé con tan sólo dos días fue trasladada al hospital para ser asistida.

Polémica

Este debate oral estará inmerso en la polémica, debido a que la defensa señala que puede dejar en evidencia la vulneración de los derechos básicos distinguidos por tratados internacionales y con rango constitucional para el Estado argentino de la imputada.



Una de las aristas que buscarán plantear será que la mujer habría ido a parir a su hija sin saber que estaba embarazada.



Es decir, Martínez acudió al hospital por dolores que creía que sufría por un fibroma uterino. Algo que fue descartado con la ecografía realizada, la cual le confirmó que llevaba nueve meses y que estaba a punto de dar a luz.



Tal habría sido su disociación mental - afirman- , que ni siquiera sabía a qué hospital acudió. Si al Favaloro de Villa Cabello o al Neonatal del Hospital Ramón Madariaga.



Como consecuencia, su esposo denunció su ausencia, la buscaron por su nombre y apellido en el hospital de Villa Cabello y en el Madariaga, pero la joven habría sido registrada con el documento que le prestó una amiga, ya que supuestamente el suyo lo había perdido.



Por otra parte, otra cuestión que será parte del debate oral es que para la defensa el proceso de instrucción vulneró los derechos de la acusada. Ya que según lo mencionado a distintos medios locales, por parte de la defensora Sommer Aromí, “no hubo observación de ella con perspectiva de género y eso es grave”, sosteniendo también que lleva detenida tres años, “con los plazos de prisión preventiva vencidos y con los requisitos para una excarcelación más que garantizados”.



Lo último haciendo referencia a que la liberación de la mujer no habría entorpecido la investigación y que tampoco tenía riesgo de fuga, porque es una familia de escasos recursos económicos.



Con respecto a la imputación de “alteración de la identidad de un menor de 10 años” a la cual también será juzgada Cervantes Martínez, la abogada explicó que “Rita no sabía si tuvo una niña o un varón. Cuando le pidieron que anote el nombre puso el de su hijo que tenía 3 años, porque estaba sufriendo episodios de psicosis”.



A su vez, ratificó que con la acusada “no se respetó la ley de obstetricia”, alegando que la obligaron a salir a la calle dándole el alta y la detuvieron en la calle, volviendo a internarla por las hemorragias que estaba sufriendo. Todo esto, “mientras la familia no sabía nada de ella”.