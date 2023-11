Sensación de bronca y abandono por la excarcelación del entrenador de fútbol

viernes 24 de noviembre de 2023 | 14:36hs.

El ex entrenador de fútbol femenino, Héctor "Chino" Torres fue acusado de acoso y abuso sexual, además de episodios que incluían violencia física, por parte de un grupo de padres de las adolescentes que formaban parte del Club Educación de Posadas, una de las instituciones que dirigía el acusado. Sin embargo, el jueves fue excarcelado bajo palabra.

Entre la impotencia, la bronca y el dolor, se recuerdan las denuncias hechas por tres jugadoras hace diez años, quienes aún esperan respuestas. "Tenía 13 años en ese momento. Los abusos psicológicos y la extorsión fueron prácticamente desde el primer mes que ingresé al Club. El hecho puntual que denuncié fue en una oportunidad porque después no volví más", contó Macarena, una de las denunciantes que charló en Acá te lo Contamos por Radioactiva (100.7).

"No podría explicar por qué quedó en la nada, ya que legalmente no estoy en conocimiento. Fue el 12 de agosto de 2013 y, como era menor de edad, tuve que declarar en Cámara Gesell. Me habían sacado el teléfono para ver los mensajes y audios que tenía de él y me lo devolvieron vacío, tampoco supieron explicarme por qué", dijo.

Durante un partido disputado en Santa Fe, Macarena sufrió una lesión de tobillo, por la que debió volver a Posadas en vez de continuar viaje con sus compañeras. Una mañana, recibe un mensaje de su entrenador, Héctor Torres, para visitar a un curandero al que todavía asisten las jugadoras. "Llegué y estaba esperando a mis compañeras, pero pasaba el tiempo y no llegaba nadie. Después de un tiempo, salió él y le pregunté por qué no estaban mis compañeras. Él me dijo que me había citado sólo a mí porque quería hablar de nosotros", relató.

Llena de miedo, notó que él había planeado el encuentro. "Le pregunté por qué hizo eso, si yo no estaba bien del tobillo no tenía que salir de mi casa y él me llevó con mentiras. Él me dijo que ya era grande y que tenía que actuar como grande, que estaba dejando pasar cosas muy obvias, entonces le pregunté a qué se refería. Empezó a decirme lo que sentía por mí y la relación que quería tener conmigo. Me decía que si no quería estar con él, era verdad que era lesbiana. Yo le decía que no me gustaba él ni los varones, y él me decía que quería saber de verdad si me gustaban los varones, que él podía ayudarme en mi primera vez porque no me iba a lastimar", describió.

"Yo le decía que no y que solo lo veía como entrenador. En eso, me quiero levantar y él me agarra fuerte y me da un beso. Me fui como pude a la parada, llorando. Subí al colectivo y cuando llegué a casa, disimulé lo que pude y me encerré en mi pieza", recuerda Macarena.

La pesadilla continuó en los días posteriores, dado que la víctima recibía mensajes de su entrenador todos los días, en los cuales él decía que fue una confusión y que se dejó llevar por lo que sentía. También lo vio pasar varias veces en moto por las calles que rodeaban su colegio y, en una oportunidad, quiso buscarla en el horario de salida.

Días después, una prima la notó nerviosa con el teléfono, por lo que le dio aviso a la mamá de Macarena, quien instantáneamente le quitó el aparato y leyó los mensajes del entrenador. En ese momento, decidieron presentar la denuncia. "Mi denuncia está hecha con dos menores más. Estuve en contacto con una chica que me dijo que no lo denunció porque él la había amenazado y hoy está en condiciones de declarar, después de diez años", señaló la denunciante.

"Ayer fue una mezcla de bronca, impotencia y abandono, de vuelta, por parte de la ley. Las pruebas están, están los audios, los testimonios y son menores de edad. Está el caso anterior de dos chicas más. Fue volver a vivir de vuelta todo esto, que nadie te da una respuesta y que el tipo sale campante. Fue una sensación de bronca y abandono", manifestó Macarena sobre la excarcelación bajo palabra de Héctor Torres.

A su vez, expresó que "como ciudadana y como mujer creo que se merece pagar todo el daño que hizo; merece estar preso, no hay otra salida". "Después de todo esto, tenes que convivir con el hecho de no cruzarlo porque los que lo conocemos sabemos que es peligroso. Siempre nos decían que como es veterano de Malvinas él tiene su arma en su casa. Ahora es volver a convivir con eso porque no sabes si el tipo te va a seguir. Hay que estar atenta a lo que puede llegar a suceder", reclamó.